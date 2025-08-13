"วินธัย" แจงเหตุ ทภ.2 ขอรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงเพราะความเร่งด่วน สกัดเขมรลอบเข้าพื้นที่ไทย ไม่ใช่เพราะขาดแคลนงบประมาณ

โฆษก ทบ.แจงเหตุ กองทัพภาคที่ 2 ต้องขอบริจาคลวดหนามหีบเพลงเร่งด่วน หากรอตามกระบวนการอาจล่าช้าไม่ทันการ ถือเป็นสิ่งกีดขวางให้ความปลอดภัยกำลังพล สกัดเขมรลักลอบเข้าพื้นที่ไทย ชี้เป็นเรื่องความเร่งด่วน ไม่ใช่ขาดแคลนงบประมาณ
วันนี้(13 ส.ค.) ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายก และ รมว.มหาดไทย ขอให้กองทัพภาคที่ 2 หยุดรับบริจาคลวดหนามหีบเพลงจากประชาชน และให้มาขอกับรัฐบาลว่า “รัฐบาลและกองทัพ มีงบประมาณเพียงพอ แต่ติดขัดในกระบวนการจัดซื้อตามกฎหมาย ซึ่งต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 เดือน และหากไม่ปฏิบัติตามระเบียบ อาจทำให้ผู้จัดซื้อมีความผิด ซึ่งในสถานการณ์ปัจจุบัน มีความจำเป็นต้องใช้ลวดหนามหีบเพลงทันที โดยเฉพาะ 4 จังหวัดชายแดน “อุบลฯ-ศรีสะเกษ-สุรินทร์-บุรีรัมย์” จึงต้องขอรับการสนับสนุนจากประชาชน“
โฆษก ทบ.กล่าวว่า การจัดซื้อต้องเป็นไปตามระเบียบราชการ แต่วิธีจัดหาใช้แบบพิเศษได้ แต่ก็ใช้เวลาเป็นเดือน ที่สำคัญ กรณีลวดหีบเพลงสเปกที่ทหารใช้ ไม่มีในท้องตลาดต้องสั่งผลิตจึงใช้เวลานานขึ้นไปอีก ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องของงบประมาณ ซึ่งงบประมาณมีอย่างเพียงพอมีแค่เรื่องเวลา" โฆษก ทบ. กล่าวและว่า
สำหรับลวดหนามหีบเพลง ใช้เป็น เครื่องกีดขวาง ในบางจุด เพื่อความปลอดภัยกำลังพล และ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการลักลอบเข้าออก ของฝ่ายตรงข้าม เช่นในส่วนพื้นที่โล่ง หรือพื้นราบ
ซึ่งเดิมประชาชนอยากเข้ามีส่วนร่วมในการให้สิ่งของ ซึ่งอาจไม่ตรงความต้องการที่จำเป็นจริง ก่อนหน้านี้กองทัพเคยสื่อสารไปว่า ขอบคุณในน้ำใจ และขอชลอกันไว้ก่อน ส่วนอะไรที่จำเป็นจริงหาในระบบได้ไม่ทันเวลา จะเรียนแจ้งไป อย่าง กรณีลักษณะลวดหนามหีบเพลง
พลตรี วินธัย กล่าวว่า ส่วนอาหารสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการดำเนินชีวิตมีพอแล้ว แต่กองทัพเน้นบอกกล่าวเฉพาะ อุปกรณ์เสริมงานทางยุทธวิธีเป็นหลัก ส่วนการขอรับบริจาคเนื่องจาก มีข้อเด่นคือ ในเรื่องความรวดเร็ว กว่าจะหาตามระบบราชการ ไม่ต้องรอการผลิต และรอกระบวนการจัดซื้อ ส่วนในทางระบบราชการก็คู่ขนาดอยู่ระหว่างดำเนินการ
ขอยืนยันไม่ใช่เรื่องของงบประมาณ เพราะระบบราชการสามารถสนับสนุนได้ตลอด แต่ใช้เวลาหน่อย ดังนั้นลวดหนามหีบเพลงแบบปกติที่ คนทั่วไปใช้ เลยสามารถนำมาใช้แทนไปก่อนได้ ในช่วงเร่งด่วน เฉพาะหน้าก่อน
ด้านเพจ "กองทัพภาคที่ 2" โพสต์ข้อความว่า กองทัพภาคที่ 2 ขอให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อพี่น้องประชาชน ตามที่กองทัพภาคที่ 2 ขอรับการสนับสนุนลวดหนามหีบเพลงที่ผ่านมานั้น
ลวดหนามหีบเพลง มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดความเสี่ยงต่อชีวิตและความปลอดภัยของกำลังพลในพื้นที่ปฏิบัติการ รวมถึงเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันอธิปไตยของชาติ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ในปัจจุบัน ความต้องการลวดหนามหีบเพลงที่ใช้ สูงกว่ากำลังการผลิตและจัดหา ที่ได้ดำเนินการอยู่
จากความจำเป็นในการเร่งดำเนินการเสริมความมั่นคงในการป้องกันอธิปไตยดังกล่าว กองทัพภาคที่ 2 จึงขอความร่วมมือจากภาคประชาชนที่มีความประสงค์จะสนับสนุนนั้น ได้ร่วมแสดงพลังความสามัคคี โดยส่งเป็นลวดหนามหีบเพลงไปยัง ฝ่ายกิจการพลเรือน กองกำลังสุรนารีโดยตรง
ทั้งนี้ ขนาดลวดหนามหีบเพลงที่ได้ประกาศความต้องการไว้เดิม คือ เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 ซ.ม. ซึ่งหาได้ยากในท้องถิ่น จึงสามารถใช้ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 90 ซ.ม. แทนได้ และสามารถใช้งานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทัพภาคที่ 2 ขอขอบคุณทุกแรงสนับสนุนและความเข้าใจ พร้อมยืนยันว่าจะปฏิบัติภารกิจด้วยความมุ่งมั่นและเต็มกำลัง เพื่อความปลอดภัยของประเทศชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนทุกคน