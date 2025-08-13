“ครูป่าไม้” ปั้นเยาวชนอนุรักษ์ ลดไฟป่าพรุควนเคร็งจาก 49 เหลือ 2 ครั้งในปีเดียว

กปร. ร่วมมือกรมอุทยานฯดัน โครงการ “ครูป่าไม้” ปลูกจิตสำนึกเยาวชนรอบป่าพรุควนเคร็ง ให้ความรู้และทักษะดูแลป่าอย่างยั่งยืนชุมชน-โรงเรียนร่วมมือกันลดปัญหาไฟป่า จาก 49 ครั้ง เหลือเพียง 2 ครั้งในปีเดียว ด้านนร.เผยเรียนสนุก เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้จริง
นางศิริลักษณ์ ทัสนารมย์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงาน กปร. ลงพื้นที่ติดตามโครงการ“ครูป่าไม้”ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งปี2566โดยคัดเลือกโรงเรียนในพื้นที่รอบป่าพรุควนเคร็งที่มีความหลากหลายทางชีวภาพและรวมทั้งมีชุมชนที่มีวิถีชีวิตร่วมกับป่ากระจายอยู่โดยรอบ โดยไฟป่ายังคงเป็นปัญหาที่ต้องเฝ้าระวัง เนื่องจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำให้ฝนทิ้งช่วงนานขึ้น ซึ่งโครงการครูป่าไม้ จะเป็นเครื่องมือเชิงป้องกันในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้เด็กและเยาวชนช่วยดูแลรักษาป่า รวมถึงถ่ายทอดความรู้เหล่านี้ไปสู่ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน เกิดเป็นเครือข่ายการอนุรักษ์ป่าและทรัพยาการที่ยั่งยืน
นางวารุณี นันทะปัตย์ ผู้อำนวยการส่วนศึกษาและพัฒนา สำนักสนองงานพระราชดำริ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงโครงการครูป่าไม้ว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้จัดทำหลักสูตรการเรียนรู้นอกชั้นเรียนสำหรับระดับประถมศึกษา มี 6 บทเรียน 24 กิจกรรม ครอบคลุมเนื้อหาตั้งแต่ความรู้พื้นฐานเรื่องป่าและสัตว์ป่า ไปจนถึงภัยธรรมชาติ แนวพระราชดำริ และการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เด็กเกิดความรัก หวงแหน และพร้อมมีส่วนร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
“ผลการประเมินผลโครงการฯ โดยสำนักงาน กปร. ร่วมกับคณะครุศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบว่า เด็กนักเรียนมีความรู้และพฤติกรรมด้านการอนุรักษ์เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน จนนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม ปัจจุบันไฟป่าที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่ป่าพรุควนเคร็งถึง 49 ครั้งในปี 2567 ได้ลดลงเหลือ 2 ครั้งในปี 2568 ซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือของชุมชนและเยาวชนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่” นางวารุณี นันทะปัตย์ กล่าว
นายวิวัฒน์ นาคช่วย ผู้อำนวยการโครงการพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติฯ ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 จังหวัดนครศรีธรรมราช เผยว่า ในปี 2568 มี 8 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน 5 โรงเรียนอยู่รอบป่าพรุควนเคร็งได้แก่ โรงเรียนบ้านทุ่งไคร โรงเรียนบ้านปากควน โรงเรียนบ้านตรอกแค โรงเรียนบ้านขอนหาด และโรงเรียนวัดควนเคร็ง ซึ่งนักเรียนมีความรู้และเห็นความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพร้อมถ่ายทอดสู่ครอบครัว ผลที่เกิดขึ้นคือเครือข่าย “ครูป่าไม้” และ “นักอนุรักษ์น้อย” ที่ช่วยดูแลป่า ลดทั้งปัญหาไฟป่าและการบุกรุกพื้นที่ อีกทั้งยังทำให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
เด็กหญิงณิฌาดา ด้วงแดง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนบ้านขอนหาด ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เล่าถึงประสบการณ์เข้าร่วมในโครงการครูป่าไม้ว่า การเรียนสนุก เข้าใจง่าย ทำให้รู้ว่าป่ามีความสำคัญต่อการใช้ชีวิต ถ้าป่าสมบูรณ์ การใช้ชีวิตของชุมชนก็จะไม่ลำบาก มีพืชผักและสัตว์ในป่าพรุมากขึ้น เช่น มีปลาให้จับมากินได้ตลอดเวลาได้ รู้ว่าถ้าเกิดไฟป่าให้ออกห่างจากจุดนั้นก่อน แล้วไปบอกผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้มาช่วยดับไฟป่า ช่วยหาน้ำมาดับไฟหรือขุดบ่อน้ำริมป่าเตรียมไว้ เพื่อตักน้ำมาดับไฟเวลาเกิดไฟป่า และต้องไม่ทำให้เกิดประกายไฟในพื้นที่ใกล้กับป่า
โครงการครูป่าไม้จึงไม่เพียงสร้างองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์แก่เยาวชน แต่ยังจุดประกายให้ลงมือปฏิบัติจริง ส่งผลต่อการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน