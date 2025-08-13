ท่องเที่ยวในประเทศคึกคัก ช่วงวันแม่สร้างรายได้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

รองโฆษกรัฐบาลเผยช่วงวันแม่ 9-12 ส.ค.68 มีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 3.16 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้กว่า 1.3 หมื่นล้านบาท
นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาววันแม่แห่งชาติ ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ภาพรวมการท่องเที่ยวในประเทศมีความคึกคัก โดยมีคนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศกว่า 3.16 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้สะพัดทั่วประเทศรวม 13,750 ล้านบาท อัตราการเข้าพักเฉลี่ยอยู่ที่ 66% เป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยราว 41%
สำหรับการเดินทางภายในประเทศ ภาคกลางครองอันดับหนึ่งของภูมิภาคที่มีจำนวนคนเดินทางมากที่สุดอยู่ที่ 898,000 คน-ครั้ง ตามด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 609,600 คน-ครั้ง และภาคตะวันออก 600,500 คน-ครั้ง ขณะที่กรุงเทพมหานครครองแชมป์จังหวัดที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงสุด 3,410 ล้านบาท ตามด้วยภาคใต้ 2,790 ล้านบาท และภาคตะวันออก 2,620 ล้านบาท
เมืองท่องเที่ยวหลักที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาญจนบุรี ชลบุรี นครราชสีมา ระยอง ในส่วนเมืองรองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ได้แก่ ลพบุรี อุดรธานี สุพรรณบุรี ราชบุรี และเลย
ทั้งนี้ จังหวัดที่มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ 88% (คนไทย 80%) สมุทรสงคราม 82% (คนไทย 79%) สุราษฎร์ธานี 77% (คนไทย 19%) สงขลา 77% (คนไทย 26%) และ เพชรบุรี 76% (คนไทย 72%)
“นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่นิยมเดินทางระยะใกล้ภายในภูมิภาคหรือจังหวัดใกล้เคียง เน้นพาครอบครัวทำกิจกรรมไหว้พระ ทำบุญ รับประทานอาหาร และร่วมเนื่องในวันแม่ 12 สิงหาคม โดยกลุ่มใหญ่เลือกท่องเที่ยวแบบเช้าไปเย็นกลับ ไม่พักค้างคืน โดย ททท.ประเมินว่า แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศยังคงขยายตัวได้ดี แม้จะเผชิญกับแรงกดดันทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการใช้จ่ายของครัวเรือน ขณะที่ตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศยังคงมีศักยภาพสูงในการเติบโต”
“รัฐบาลขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันสร้างบรรยากาศท่องเที่ยวไทยให้มีชีวิตชีวา ทั้งผู้ประกอบการ ภาครัฐ และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงพลังความร่วมมือและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยที่ยังแข็งแกร่ง รัฐบาลจะเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ กระจายสู่ทุกพื้นที่ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน” นางสาวศศิกานต์ กล่าว