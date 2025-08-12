“บิ๊กเล็ก” ประณามเขมรวางทุ่นระเบิด ผิดอนุสัญญาออตตาวา จี้รัฐภาคีหยุดให้เงินบริจาค เหตุไร้ความจริงใจ

“บิ๊กเล็ก” ประณามเขมรวางทุ่นระเบิด ละเมิดอธิปไตยไทย ผิดอนุสัญญาออตตาวา ไร้มนุษยธรรม ขอเรียกร้องประชาคมโลกร่วมกดดันกัมพูชาให้ร่วมมือเก็บกู้กับระเบิดโดยทันที พร้อมขอให้รัฐภาคีอนุสัญญาทบทวนความช่วยเหลือเขมรเหตุไร้ความจริงใจ
วันที่ 12 ส.ค.พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม และผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา(ศบ.ทก.) กล่าวว่า "ผมขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง จากกรณีพี่น้องทหารไทยได้รับอันตราย จากทุ่นระเบิดสังหารบุคคลของฝ่ายกัมพูชา ระหว่างปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนในเขตแดนไทย
"ผมขอประณามการกระทำดังกล่าว ว่าเป็นการละเมิดอธิปไตย ละเมิดอนุสัญญาออตตาวา อย่างชัดเจน และเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมของฝ่ายกัมพูชา
"ผมในฐานะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและ ผอ.ศบ.ทก. ขอยืนยันว่าจะดูแลและเยียวยากำลังพลทุกนายอย่างเต็มที่ จากการบาดเจ็บในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ
"ผมขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่า ฝ่ายความมั่นคง ไม่นิ่งนอนใจ เราจะทำทุกอย่าง อย่างสุดความสามารถ เพื่อปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงของแผ่นดินไทย
"และ ผมขอเรียกร้องไปยังประชาคมโลก ร่วมกดดันรัฐบาลกัมพูชา เพื่อเร่งรัดความร่วมมือในการเก็บกู้กับระเบิด โดยทันที
"อีกทั้ง ขอให้รัฐภาคีอนุสัญญานี้ทบทวนความช่วยเหลือที่ไร้ผลไร้ความจริงใจกลับคืนมา รวมทั้งใช้มาตรการอื่นใดที่จะช่วยยุติการสูญเสียครั้งใหม่ จากการกระทำที่ไร้ความปราณี" พล.อ.รัฐพลกล่าว