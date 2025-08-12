วันแม่สุดซึ้ง! เปิดจดหมายนักรบแนวหน้า ถึงแม่ “ผมจะปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจทั้งหมด”

ทหารแนวหน้าเขียนจดหมายถึงแม่ในวันแม่แห่งชาติ สะท้อนความรักและความเสียสละกลางสมรภูมิชายแดน ย้ำสู้ไม่ใช่เพราะเกลียดใคร แต่เพราะรักแม่และรักบ้านเกิด พร้อมปกป้องด้วยหัวใจทั้งหมด
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2568 ซึ่งปีนี้สถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชายังคงตึงเครียด ทำให้ทหารหลายคนไม่สามารถกลับบ้านไปหาแม่ได้ กองทัพบกได้เผยแพร่ภาพจดหมายที่ทหารแนวหน้าเขียนส่งถึงแม่จากพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
จดหมายดังกล่าวมีหัวข้อว่า “จดหมายจากนักรบถึงแม่” เขียนโดย ส.ท.อินทัช ตุ้มคำ ความว่า
“สวัสดีครับแม่ ใกล้ถึงวันแม่แล้ว ตอนนี้ลูกชายของแม่อยู่แนวหน้ากำลังทำหน้าที่ที่ชายชาติทหารควรทำ โฟนยังจำได้ถึงคำที่แม่บอกว่า ลูกต้องทำสิ่งที่ถูกต้อง วันนี้ผมกำลังทำตามคำนั้น โดยปกป้องบ้านเกิดด้วยหัวใจทั้งหมด ทุกหยาดเหงื่อและรอยขีดข่วนบนร่างกาย คือสิ่งที่ผมยอมแลกเพื่อให้แม่ได้ใช้ชีวิตอย่างสงบ ไม่ต้องหนีภัยใดๆ ผมสู้ไม่ใช่เพราะเกลียดใคร แต่เพราะรักแม่และรักบ้านเรา ประเทศไทย รักและคิดถึงเสมอ (ไม่ต้องห่วงนะแม่ ลูกชายแม่เป็นนักสู้)”