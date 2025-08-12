เครือข่ายงดเหล้า สสส.ชมแม่ใจเด็ดเลิกเหล้าเบียร์เพื่อลูก เผยมี รร.เข้าร่วมโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้าแล้ว 1,750 แห่ง

วันนี้(12 ส.ค.)นายธีระ วัชรปราณี ผอ.เครือข่ายงดเหล้า เปิดเผยว่า เครือข่ายงดเหล้า และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ทำโครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า เป็นกิจกรรมในการรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาในปีนี้ เป็นปีที่ 16 โดยความร่วมมือกับสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.)และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีโรงเรียนเข้าร่วม กิจกรรมมากกว่า 1,750 แห่งทั่วประเทศ ดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม ถึงวันออกพรรษา 7 ตุลาคม 2568 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมามีโรงเรียนเข้าร่วม 1,238 แห่ง มีนักเรียนเขียนจดหมายโดยส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมเพราะเห็นว่าโครงการมีกิจกรรมที่น่าสนใจ สอดคล้องกับปัญหาของโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองที่ดื่มสุราแล้วมีการใช้ความรุนแรงส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างชัดเจน บางโรงเรียนแจ้งว่าในชุมชนเต็มไปด้วยอบายมุขทำให้สังคมแย่มาก โครงการนี้น่าจะช่วยได้เป็นรูปธรรมโดยแก้ปัญหาที่ครอบครัวใช้ความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
น.ส.อภิศา มะหะมาน ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า โรงเรียนได้มีการนำคู่มือแบบง่าย ที่ทางโครงการออกแบบไว้ไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอนตามแนวทาง Active Learning โดยมีจุดเด่นคือ นักเรียนรุ่นพี่ สอนนักเรียนรุ่นน้อง ทำกิจกรรม 10 อย่าง ที่ช่วยทำให้มีความรับผิดชอบและกล้าแสดงออก ได้แก่ พี่สอนน้องท่องความดี , พี่สอนน้องเรียนคณิตคิดค่าเหล้า , พี่สอนน้องเอาตับแช่เหล้า , พี่สอนน้องเขียนจดหมายสื่อรักขอพ่อแม่เลิกเหล้า , พี่สอนน้องสอนออมสินสื่อรักพิทักษ์ครอบครัว และพี่สอนน้องทำแปลงผักสื่อรัก เป็นต้น โดยมีครูเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ค่อยมีจากต้นสังกัดที่มีคู่มือและสื่อการสอนมาพร้อม ทั้งนี้เมื่อปี 2567 ซึ่งมีผู้ปกครองร่วมงดเหล้า 14,590 คน ครูและผู้บริหารร่วมลดละเลิกกว่า 4,866 คน นักเรียนเข้าร่วม 25,811 คน ส่วนปีนี้คาดว่า จะมีการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น มีครอบครัวที่มีความสุขมีสติมากขึ้นพร้อมสู้กับภัยวิกฤตสังคมได้ดีมากขึ้น
“โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า ได้ออกแบบกระบวนการเป็นทั้งในเชิงป้องกัน (ลูก)หรือสร้างภูมิคุ้มกัน และแก้ไข (พ่อ แม่ผู้ปกครอง ครู) ควบคู่กันไป โดยใช้สัมพันธ์แห่งรักระหว่างครอบครัว รุ่นพี่ รุ่นน้องในโรงเรียน การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กเยาวชน ที่ได้ผลคือการให้เด็กเยาวชนได้ลงมือปฏิบัติ และเรียนรู้จากการลงมือทำมากกว่าจะสั่งสอน ตามหลักจิตวิทยาเด็กเยาวชนในแต่ละช่วงวัยมีวิธีการสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่แตกต่างไป โดยสรุป คือ ในวัยเด็กประถมศึกษา เด็กจะสนใจในประเด็นง่ายๆ สิ่งไหนถูก สิ่งไหนผิด และจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ทำให้การเรียนการสอนครู ผู้ปกครองมีบทบาทมาก รวมทั้ง ผู้ใหญ่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีกับเด็ก คือ ต้องไม่พูดอย่างทำอย่าง”น.ส.อภิศา กล่าว
น.ส.สุรวรรณ จินดา แม่ของ ด.ญ.ญารินดา บุญเกิด หนึ่งในครอบครัวที่เข้าโครงการ โรงเรียนบางน้ำจืด อ.เมือง สมุทรสาคร กล่าวว่า หลังจากตนเลิกเหล้าเบียร์ทำให้ครอบครัวมีความสุข และสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงขึ้น ลูกสาวก็ ดีใจมีความสุขที่เห็นแม่เลิกเหล้าได้ และไม่ต้องเห็นพ่อกับแม่ทะเลาะกันอีก
นางตรีนุช สมแก้ว แม่ของด.ญ.เพียงวรี สมแก้ว โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม อ.ขุนตาล จ.เชียงราย กล่าวว่า หลังจากที่เลิกยุ่งเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทำให้ตนมีความสุข อย่างแท้จริง มีเวลาให้กับลูกอย่างเต็มที่ เวลาสอนอะไรก็จะมีความมั่นใจและ สามารถเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนให้กับลูกอย่างสมบูรณ์แบบพูดได้อย่างเต็มภาคภูมิว่า ให้ลูกได้เป็นครูที่ดีเหมือนกับแม่ และเราจะมั่นใจในการสอนลูกศิษย์ของเราต่อไป ลูกสาว บอกว่า รู้สึกดีใจ ดูแม่มีสุขภาพดีขึ้น และมีเวลาให้ปรึกษาในหลายเรื่องทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
ขณะที่ นางสายฝน เทพวงค์ คุณแม่จากบ้านเหล่ายาว ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าสาเหตุที่ตนเลิกเหล้าเพราะรักลูก อยากให้ครอบครัวมีตามสุข อบอุ่นมากขึ้น ซึ่งหลังจากที่เลิกได้จริงๆ ก็รู้สึกว่าอะไรๆ ก็ดีขึ้นทุกอย่างเหมือนถูกหวยรางวัลที่ 1 เลย เห็นได้ชัดว่าลูกของตนรู้สึกดีใจและทำกิจกรรมด้วยกันมากขึ้น เช่น ทำอาหารและดูทีวีร่วมกัน