"วุฒิพงศ์" พร้อมล่าชื่อใหม่ภายในสัปดาห์นี้ ยื่นถอด 136 สว.ยันกลุ่มอิสระมีถึง 60 คน

"สว.วุฒิพงศ์" เผยกลุ่ม สว.อิสระเตรียมหารือกันหลัง 13-14 ส.ค.เพื่อล่ารายชื่อยื่นถอดถอน 136 สว.เอี่ยวฮั้ว แทนคนที่ถูกปลอมลายเซ็นและถอนตัว ยันกลุ่มอิสระมีถึง 60 คน ต่อไปจะให้ลงชื่อต่อหน้าประชาชนป้องกันถอนชื่อภายหลัง ย้ำวันนี้ไม่มีทางเลือก ลุยไฟก็ต้องลุยไฟกัน ถ้าปล่อยผ่านประชาธิปไตยก็ถูกบ่อนทำลาย
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2568 นาวาตรี วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ ส.ว.ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการรวบรวมรายชื่อ ส.ว. 1 ใน 10 หรือไม่น้อยกว่า 20 รายชื่อ ทดแทนรายชื่อที่อ้างว่าถูกปลอมลายเซ็นและถอนตัวออกไป เพื่อยื่นต่อประธานวุฒิสภา ขอให้ส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อพิจารณาวินิจฉัยให้ ส.ว.ที่ต้องคดีฮั้วเลือกจำนวน 136 คน “หยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราว” ว่าจากนี้จะมีการประชุมกันถึงเรื่องนี้อีกครั้งภายในสัปดาห์นี้ หรือช่วงหลังวันที่ 13-14 สิงหาคม ยืนยันว่าในความเป็นจริงกลุ่มอิสระมี 60 คน พี่น้องประชาชนก็ถามไถ่เข้ามาถึงคนที่ลงชื่อ เพราะชื่อหลุดออกไปหมดแล้ว คนที่ร่วมลงชื่อก็เป็นฮีโร่ไป ส่วนคนที่ไม่ลง ก็มีคนทวงถามว่าทำไมจึงไม่ลงชื่อ เช่นกรณี ส.ว.พันธุ์ใหม่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังไม่ได้มาร่วมประมาณ 6-7 คน ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อย
เมื่อถามว่า ถึงวันนี้มีรายชื่อเข้ามาทดแทนคนที่ถอนตัวออกไปแล้วหรือไม่ นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวว่า ไม่เป็นอะไร ใครจะถอนก็ถอนไป แต่ว่าครั้งต่อไปเวลาลงชื่อจะลงต่อหน้าประชาชนให้เห็นเลยว่าเขามาลงชื่อจริง ยืนยันจะว่าจะดำเนินการภายในสัปดาห์นี้ ตนพูดมากกว่านี้ไม่ได้เดี๋ยวจะเดือดร้อนกันไปหมด
นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม อยากให้กลุ่มเสียงข้างมากสบายใจมากกว่าว่า ถ้าหากมีการตรวจสอบคนไหนที่ไม่ผิดก็ได้พ้นจากคำครหาหรือคำป้ายสีไป เป็นการได้หลุดพ้นจากข้อกล่าวหาเรื่องฮั้วเลือก ส.ว.ด้วย
“คนที่ยังไม่ถอนชื่อ ก็ยังอยู่กันครบ ซึ่งทุกคนถือว่าเป็นผู้กล้าแล้ว คนเราถ้าเป็นผู้กล้าแล้วคุณจะถอนตัวให้เป็นผู้ขาดเขลาก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรแล้ว เพราะถ้าถอนตัวไปฝั่งโน้นเขาก็เล่นเราอยู่ดี วันนี้มันก็ไม่มีทางเลือก ลุยไฟก็ต้องลุยไฟกัน ถือว่าเดินหน้าลุยไฟ ถ้าเราคิดว่าทำถูกต้อง ประชาชนและสื่อมวลชนจะเป็นพยานว่าเราทำถูกต้อง ถ้าทำไม่ถูกคนก็ด่าเราเละเทะทั้งบ้านทั้งเมืองแล้ว มันชัดจนไม่รู้จะชัดอย่างไรแล้ว ก็ทำให้ประชาชนสิ้นข้อสงสัย ข้อกังวลเสีย ไม่ใช่ไปจับผิด น.ส.นันทนา นันทวโรภาส ส.ว.ไปโยงมอบปริญญาสมเด็จฮุนเซน ตอนนั้นฮุนเซนเขาก็ยังไม่ได้เป็นคนแบบนี้ ผมว่าเจตนาของเราเป็นเจตนาบริสุทธิ์อยากให้ทุกอย่างมันถูกต้อง ไม่ได้มีเจตนาซ่อนเร้น อยากให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ถ้าปล่อยผ่านไปประชาธิปไตยก็จะถูกบ่อนทำลาย และเกิดความไม่เชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ ส.ว. ดังนั้น ทุกคนต้องช่วยกัน อย่างน้อยก็ให้กำลังใจพวกเราๆ ตอนนี้กำลังขวัญหนีดีฝ่อ จะไปสภายังไม่กล้าไปเลย เพราะกลัวโดนทำร้าย” นาวาตรีวุฒิพงศ์ กล่าว