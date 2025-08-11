“ภูมิธรรม” ลั่นจบนะ “อิ๊งค์” ไม่ออกไร้แผนสำรอง ปมเขากระโดงเพิกถอนจบก่อนค่อยคุยเยียวยา

รักษาการนายกฯ บอกจบนะ “แพทองธาร” ไม่เคยพูดลาออก หลังผ่านถกงบวาระ 2-3 ยัน พท. ไม่เคยมีแผนสำรอง ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ บอกรอเรื่องเพิกถอนที่ดินเขากระโดงจบก่อน ค่อยพูดเรื่องจ่ายเยียวยา
วันนี้ (11 ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการแทนนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีกระแสข่าว นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม จะลาออกหลังผ่านการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปี 2569 วาระ 2-3 โดยมีการย้อนถามว่า “ข่าวมาจากไหน มันไม่มีกระแสข่าวหรอก เพราะไม่มีคนพูดและนางสาวแพทองธารก็ไม่เคยพูด ซึ่งท่านก็พิสูจน์ตัวเอง อย่าไปเอาอะไรที่คนพูดนิดๆ หน่อยๆ มาเป็นกระแสในสังคม เพราะจะเป็นปัญหา ยืนยันว่า ไม่มี ยืนยันท่านนายกรัฐมนตรี ไม่ได้พูด จบนะ“
ส่วนพรรคเพื่อไทยจะต้องเตรียมแผนรองรับไว้หรือไม่นั้น นายภูมิธรรม ระบุว่า ไม่มี เพราะนายกรัฐมนตรี ก็เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกติ ไม่ได้มีปัญหาอะไร ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการ พรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เคลื่อนไหวอะไร ซึ่งนายกรัฐมนตรี ก็พูดชัดเจนแล้วว่าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เพราะฉะนั้นอย่าไปทำให้มีประเด็นอะไร ซึ่งจริงๆ ไม่มีอะไรเลย พร้อมย้ำว่า พวกเราไม่เคยได้ยินอะไรเลย
เมื่อถามอีกว่า แผนสำรองยังเป็นนายชัยเกษม นิติศิริ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย ใช่หรือไม่ นายภูมิธรรม ยืนยันว่า พรรคเพื่อไทยไม่มีแผนสำรอง ทุกอย่างว่าไปตามกระบวนการ.
นายภูมิธรรม ยังกล่าวถึงแนวทางการจ่ายเงินชดเชย ให้กับผู้ที่ได้รับการเสียหายจากการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดง จ.บุรีรัมย์ ว่า จะต้องรอเรื่องราวให้จบก่อน ค่อยไปพูดเรื่องการเยียวยาในวันข้างหน้าต่อ
เมื่อถามว่า ต้องรออธิบดีกรมที่ดินคนใหม่มาเซ็นหรือไม่ นายภูมิธรรม ไม่ตอบคำถาม