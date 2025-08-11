สถาบันการสร้างชาติ โดย นสช.19 จัดฝึก “เยาวชนอาสาร่วมใจกู้ภัยทางน้ำสร้างชาติ”ครั้งแรกในไทย สร้างเยาวชนต้นแบบจิตอาสา

วันนี้(11 ส.ค.)ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ พลเรือโท เดชดล ภู่สาระ อดีตรองผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ กองทัพเรือ ในฐานะที่ปรึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ(นสช.) พร้อมด้วย นายขจร ใบพลูทอง ประธานนสช.รุ่นที่ 19 ประธานกลุ่มเช็ก-ชิลี และคณะทำงานนสช.ร่วมจัดโครงการ “เยาวชนอาสาร่วมใจกู้ภัยทางน้ำสร้างชาติ” ขึ้นครั้งแรก โดยมีนายประพจน์ แย้มพราย กำนันตำบลบางพลีใหญ่และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายชูชาติ เหรียญทอง ประธานชุมชนประตูน้ำ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และดร.วิชัย จันทร์จำรูญ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ ให้เกียรติร่วมมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรกู้ชีพทางน้ำเบื้องต้น (ระดับเยาวชน)จำนวน 15 คน ที่เป็นเยาวชนต้นแบบจิตอาสาที่ได้รับการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริง โดยทีมครูฝึกผู้เชี่ยวชาญทีมเรือเอกสมัคร ใจเสน ประธานชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย ครูกฤษณุพงษ์ วัฒนประสิทธิ์ ครูสุทธา เหมือนงิ้ว ครูสมบัติ จำปาทองและครูนลพรรณสุกใส ครูผู้ฝึกจากชมรมกู้ชีพทางน้ำประเทศไทย โดยฝึกเยาวชนให้สามารถปั้มหัวใจ (CPR) การใช้เครื่อง AED ช่วยชีวิตผู้ป่วยเบื้องต้นได้การแจ้งขอความช่วยเหลือสายด่วน 1669 การใช้ทักษะตะโกน โยน ยื่น เพื่อช่วยผู้ประสบภัยทางน้ำให้รอดชีวิตได้ ซึ่งจะมีการจัดตั้งชมรม“เยาวชนอาสาร่วมใจกู้ภัยทางน้ำสร้างชาติ”เพื่อทำงานให้กับสังคมต่อไป โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ทหารเรือร่วมสังเกตการณ์ด้วย
โดยโครงการดังกล่าว ต้องการสร้างทักษะและองค์ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเอาตัวรอดจากการจมน้ำและการช่วยเหลือผู้อื่นให้กับ เยาวชนในชุมชนต.บางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ ซึ่งมีบ้านเรือนที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ติดคลองสำโรง ซึ่งเป็นคลองขนาดใหญ่ ที่มีความเสี่ยงเด็กตกน้ำ จมน้ำเสียชีวิต ขณะเดียวกันต้องการฝึกให้เยาวชนได้รับการพัฒนาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีมผ่านการอบรมและเรียนรู้ถึงวิธีการแจ้งเหตุด่วน เหตุฉุกเฉินหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นในสถานการณ์จริงทั้งทางบกและทางน้ำ นอกจากนี้เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจิตอาสาในพื้นที่เสี่ยงภัยทางน้ำให้สามารถช่วยเหลือและเป็นแนวร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นในอนาคตได้
พลเรือโทเดชดล กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาติและหลักสูตรนสช.โดยท่านศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ มีนโยบายและแนวทางการฝึกอบรมนักศึกษาทุกรุ่น ไม่เพียงให้องค์ความรู้ หลักคิด หลักการบริหารองค์กรเท่านั้น แต่ต้องการให้นักศึกษามีจิตอาสาเห็นแก่ส่วนรวม จึงมีการส่งเสริมให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ดีสร้างเยาวชนให้มีจิตสาธารณะทำเพื่อส่วนรวมด้วย ให้เยาวชนร่วมกันทำความดีเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างชาติให้เกิดความเข้มแข็งเป็นประเทศที่อารยะอย่างยั่งยืนสืบไป
สำหรับโครงการ“เยาวชนอาสาร่วมใจกู้ภัยทางน้ำสร้างชาติ” ได้รับความอนุเคราะห์ จากพลเรือโทปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ รวมถึงพระครูโกศลพัฒนาภรณ์,(รัชพล เพ็ญราตรี) ดร. เจ้าอาวาสวัดบางด้วนนอก สมุทรปราการ และคณะผู้จัดโครงการ ครูกล่อมจิต ดอนภิรมย์ นางสาวสุพรทิพย์ เทพจันตา นายกฤติการ ชาวบัวขาว นางสาวกาญจนา ธนรัชต์ทวีทอง นางสาวอุษณีย์ ปรีชาสัมมกุล นายสมบูรณ์ จารุผดุง นางสาวสมสุข โปแก้ว และนักศึกษา นสช.กลุ่มเช็ก-ชิลี.