รัฐบาลเผยดูแล ปชช.ทุกมิติ เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” กว่า 18,000 อัตรา

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าดูแลประชาชนทุกมิติ เปิดรับสมัคร “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” กว่า 18,000 อัตรา ดูแลประชาชนในชุมชนกว่า 1 แสนรายทั่วประเทศ
วันนี้ (11 ส.ค.) นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เดินหน้าจ้างงาน “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” จำนวน 18,587 อัตรา เพื่อดูแลประชาชนที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชนกว่า 106,807 รายทั่วประเทศ โดยมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบต. เทศบาล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา) ดำเนินการจัดจ้าง
ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย ผ่านการอบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้มีภาวะพึ่งพิง” จากหน่วยงานภาครัฐ และไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือผู้ได้รับค่าตอบแทนตามกฎหมายเป็นประจำ อัตราค่าจ้างเดือนละ 5,000-6,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 1 ปี พร้อมโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ อบต. หรือเทศบาลในพื้นที่ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อบต., เทศบาล, รพ.สต., รพช. หรือ รพ.ประจำอำเภอ
“การดำเนินโครงการนี้ไม่เพียงสร้างโอกาสการจ้างงานแก่ประชาชน แต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกคนได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานและความเอาใจใส่ที่ดีที่สุดจากภาครัฐ” นางสาวศศิกานต์ กล่าว