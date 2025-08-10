“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ศรีสะเกษ เยี่ยมชาวภูสิงห์ นำทีม MCATT ประเมินความเครียด – ย้ำดูแลสุขภาพกายใจต่อเนื่องจนกว่าปกติ

“สมศักดิ์” ลงพื้นที่ศรีสะเกษ ให้กำลังใจ ชาวบ้าน อ.ภูสิงห์ นำ MCATT เช็กระดับความเครียด หลังประชาชนทยอยกลับภูมิลำเนา เผยไม่นิ่งนอนใจขอดูแลสุขภาพกาย - ใจ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ
วันนี้(10 ส.ค.68)นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อพบปะและให้กำลังใจประชาชนชาวอ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ หลังเริ่มทยอยกลับเข้าสู่ภูมิลำเนา เมื่อเหตุการณ์แนวชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มคลี่คลาย โดยจุดแรกได้เดินทางไปยังที่ว่าการเภอภูสิงห์ จุดที่สองที่วัดบ้านขะยูง ต.ห้วยตามอญ และจุดสุดท้าย ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวง ต.ไพรพัฒนา ซึ่งได้ร่วมกิจกรรม MCATT ในการประเมินความเครียดประชาชน โดยประชาชนในพื้นที่ได้นำลูกหลานมาร่วมกิจกรรม ที่มีการจัดของเล่นมากมายและจัดให้มีการวาดภาพระบายสี ทำให้เด็กๆ มีความเพลิดเพลิน เมื่อมาถึงนายสมศักดิ์ได้กราบนมัสการพระครูโกศลสิกขกิจ เจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา และ เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ พร้อมมอบถุงยังชีพสิ่งของจำเป็นให้กับประชาชน ทักทายเด็กๆที่มาร่วมกิจกรรม รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการประเมินความเครียดของประชาชน โดยมีน.ส.วิลดา อินฉัตร สส.เขต 7 ศรีสะเกษ น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา โฆษกกระทรวงสาธารณสุขฝ่ายการเมือง ร่วมลงพื้นที่
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า รัฐบาลโดย น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี ได้มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชน มอบให้ตนและรัฐมนตรีมาเยี่ยมเยียน ก็กระจายกันลงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบต่างๆ สำหรับกระทรวงสาธารณสุขได้มาดูแลพี่น้องเรื่องการรักษาพยาบาลและการเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันแรกๆ จนถึงปัจจุบัน
วันนี้ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลภูสิงห์และโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ว่ามีประชาชน 300 คนและเด็ก 180 คน ที่มาดูแลและประเมินจิตใจ โดยพบว่ายังมีความเครียด ซึ่งเราจะดูแลประชาชนในระยะยาว 3 เดือน 4 เดือน หรือกระทั่งเข้าสู่ภาวะปกติ ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ตนก็มาคุยกับ อสม.เป็นหลัก ไม่ค่อยได้คุยกับประชาชนโดยตรง โดยมารณรงค์เรื่องการใช้ชีวิตการรับประทานอาหาร เน้นย้ำเรื่องการนับคาร์บ เพื่อให้ อสม.ไปบอกต่อกับประชาชนต่อไป จะได้มีสุขภาพแข็งแรงเพราะคนไทยป่วยมากเหลือเกินโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวกับการกิน
“ส่วนการเยียวยาความเสียหายต่างๆรัฐบาลก็เร่งรีบดำเนินการ อย่างเช่นที่อุบลราชธานี ผู้ว่าราชการดำเนินการล่าช้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ก็ได้โยกย้ายทันที เพื่อให้ทันเวลา ฉะนั้นรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยจะไม่ปล่อยนิ่งดูดายให้พี่น้องลำบาก มีอะไรแก้ไขได้ก็จะดำเนินการทันที ผมจะติดตามเรื่องการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจของพี่น้องในระยะยาวต่อไป”นายสมศักดิ์ กล่าว