ดุสิตโพลเลือกเที่ยววันแม่ใกล้บ้านจากสถานการณ์เขมร แนะขยายสิทธิประโยชน์หนุนเที่ยวฤดูฝน

สวนดุสิตโพล เผย ส่วนใหญ่มีแผนเดินทางเที่ยววันแม่ในประเทศ เที่ยวไทยคนละครึ่งอาจกระตุ้นให้คนเที่ยว เที่ยวช่วงฤดูฝนเหตุอยากใช้เวลากับครอบครัว แนะขยายสิทธิประโยชน์ จากสถานการณ์เขมรเลยเลือกใกล้บ้าน ใช้งบน้อยกว่า 3 พัน
วันนี้ (10ส.ค.) “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศ เรื่อง “คนไทยกับการท่องเที่ยวในช่วงวันแม่ 2568” กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,236 คน (สำรวจทางออนไลน์และภาคสนาม) ระหว่างวันที่ 5-8 สิงหาคม 2568 สรุปผลได้ ดังนี้
1. ประชาชนมีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงวันแม่หรือไม่
อันดับ 1 มีแผนเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ 38.59%
อันดับ 2 ไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยว 29.13%
อันดับ 3 ยังไม่แน่ใจ/อยู่ระหว่างวางแผน 27.18%
อันดับ 4 มีแผนเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ 5.10%
2. ประชาชนคิดว่าโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง 2568” ช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงวันแม่ได้อย่างไร
อันดับ 1 อาจช่วยกระตุ้นให้ประชาชนวางแผนท่องเที่ยวมากขึ้น 54.29%
อันดับ 2 มีประโยชน์เฉพาะบางกลุ่มที่ทันการจองหรือใช้เทคโนโลยีได้ดี 50.97%
อันดับ 3 ช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อย 44.98%
3. ปัจจัยใดที่ทำให้ประชาชนตัดสินใจเลือกท่องเที่ยวในช่วงวันแม่ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน (กรีนซีซั่น)
อันดับ 1 ต้องการใช้เวลากับครอบครัวในโอกาสวันแม่ 70.02%
อันดับ 2 ความสะดวกในการเดินทางและค่าใช้จ่ายรวม 53.85%
อันดับ 3 ความสวยงามของธรรมชาติและอากาศบริสุทธิ์ 50.25%
4. ประชาชนคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรส่งเสริมเพิ่มเติมเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝน (กรีนซีซั่น)
อันดับ 1 ขยายสิทธิประโยชน์จากโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของรัฐ 64.46%
อันดับ 2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 55.56%
อันดับ 3 เพิ่มการประชาสัมพันธ์เส้นทางธรรมชาติที่เข้าถึงง่าย 52.21%
5. จากสถานการณ์ไทย–กัมพูชา มีผลต่อการตัดสินใจต่อการท่องเที่ยวของประชาชนในช่วงวันแม่อย่างไร
อันดับ 1 เลือกเที่ยวภายในจังหวัดหรือใกล้บ้านแทน 59.08%
อันดับ 2 ไม่กล้าท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้ชายแดนไทย–กัมพูชา 42.95%
อันดับ 3 ติดตามข่าวมากขึ้นก่อนตัดสินใจเดินทาง 38.41%
6. ประชาชนคาดการณ์ว่าจะใช้จ่ายในช่วงวันหยุดวันแม่ (9-12 สิงหาคม 2568) ประมาณกี่บาท
อันดับ 1 น้อยกว่า 3,000 บาท 46.76%
อันดับ 2 3,001 – 5,000 บาท 25.50%
อันดับ 3 5,001 – 10,000 บาท 18.70%
อันดับ 4 มากกว่า 10,000 บาท 9.04%