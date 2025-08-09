“พรรคไทยชนะ“ลั่นกลองรบลุยปักธง จ.กาญจนบุรี เปิดสาขาภาคกลางลำดับที่ 9 เดินหน้าขยายฐาน เตรียมคัดว่าที่ผู้สมัคร สส.

วันนี้(9 ส.ค.)พรรคไทยชนะจัดประชุมเพื่อจัดตั้งสาขาพรรคประจำจังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 9 พร้อมเปิดศูนย์ประสานงาน โดยมีนายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ เป็นประธาน พร้อมด้วย นายโกศล หกสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค, นายฐานวัฒน์ วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการพรรค, นายธนากร เศรษฐพินิจ รองเลขาธิการพรรค, นายประสงค์ แก้ววิจิตร กรรมการบริหารพรรค และนายอุทิศ กุลน้อย ผู้ร่วมก่อตั้งพรรค เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
โดยที่ประชุมมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสาขาพรรคไทยชนะ ภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี ลำดับที่ 9 ดังนี้ นางสาวณิชาภา ศรีวิเชียร หัวหน้าสาขาพรรค, นายชัยวัฒน์ บุญษาศิริโชต และ นายสุเมธ ยอดทอง รองหัวหน้าสาขาพรรค, นายฉัตรชัย สังกรณีย์ เลขานุการสาขาพรรค, นายยุทธกิจ สว่างแผ้ว รองเลขานุการสาขาพรรค,ว่าที่ ร.ต.หญิง จันทิมา ชุติรดา เหรัญญิกสาขาพรรค,นางสาวรุ่งเรือง ปาลพันธ์ นายทะเบียนสมาชิกสาขาพรรค และกรรมการสาขาพรรค ประกอบด้วย นายเกรียงศักดิ์ ทองยากลั่น, นางสาวสายพิณ แสงทอง, นางสาวสุนันท์ เสถียรอินทร์ และนางเอื้องเงิน ยางชัย
ด้านนายจักรพงศ์ กล่าวว่า การจัดตั้งสาขาครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของพรรคไทยชนะ เพื่อปักธงขยายสาขาในจังหวัดต่าง ๆ ทุกภูมิภาค เตรียมความพร้อมในการคัดสรรว่าที่ผู้สมัคร สส.รวมถึงสร้างเครือข่ายการเมืองที่เข้มแข็ง และขับเคลื่อนนโยบายของพรรคสู่ประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ