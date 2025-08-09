เลขา กกต.เผยเลือกตั้งซ่อม สส.ศรีสะเกษ ต้องปลอดภัย 100% คาดเคาะวันเร็วๆ นี้

เลขา กกต.เผย เงื่อนไขจัดการเลือกตั้ง สส.ศรีสะเกษ เขต 5 พื้นที่ต้องปลอดภัย 100% คาดเคาะกำหนด วันเข้าคูหาใหม่เร็วๆนี้ พร้อมใช้เวลา 20 วันให้ผู้สมัครทำกิจกรรมได้ เตือนระวังเรื่องการแจกของในช่วงนี้
วันนี้( 9 ส.ค.)นายแสวง บุญมี เลขาธิการ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ให้สัมภาษณ์ ถึงการจัดเลือกตั้งสส.ศรีสะเกษเขต 5 ว่า จริงๆ วันนี้ สำนักงาน กกต. มาเพื่อรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่ หลังมีข้อตกลงหยุดยิง โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ รองผู้ว่าฯ และผู้บังคับการ กรรมการผู้อำนวยการเขตและผู้ตรวจการการเลือกตั้งร่วมให้ข้อมูล ซึ่งจากการได้รับฟังสถานการณ์ก็ดีขึ้นเรื่อยๆ ทางเราก็บอกความต้องการ เงื่อนไขที่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ว่าจะเป็นวันไหน ซึ่งเงื่อนไขคือต้องใช้เวลาให้พอกับกิจกรรมที่เหลือก่อนวันเลือกตั้งโดยรวมประมาณ 20 วัน ถ้านับจากวันที่กกต.จะ กำหนดวันเลือกตั้งใหม่ไปจนถึงวันเลือกตั้งให้เพียงพอกับกิจกรรมที่เหลืออยู่ อย่างไรก็ตามเราจะรอความชัดเจนจาก ฝ่ายความมั่นคงฝ่ายปกครองฝ่ายตำรวจ ว่าจะจัดให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่วันไหน อย่างไร ซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันที่อนุญาตให้ประชาชนกลับเข้าพื้นที่อย่างเป็นทางการ แต่โดยพฤตินัย มีประชาชนบางส่วนที่กลับเข้าบ้านเรือนแล้วสะท้อนถึงความมั่นใจในฝ่ายบ้านเมืองที่จะดูแลความปลอดภัย
"เงื่อนไขที่จะกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ที่สำคัญก็คือต้องปลอดภัย 100% ถึงจะให้มีการเลือกตั้ง" นายแสวง กล่าว และว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นแน่นอนคิดว่าน่าจะเร็วๆ นี้ เมื่อคืนประชาชนเข้าไปอยู่ในพื้นที่ได้หมด นั่นคือเขารู้สึกปลอดภัยแล้วฝ่ายความมั่นคง และฝ่ายบ้านเมือง ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครองก็จะดูแลในส่วนนี้ และในระดับนโยบายก็มีการเจรจากัน ความสัมพันธ์สงบ อย่างน้อยประชาชนต้อง ปลอดภัย เราจะไม่เอาประชาชนไปเสี่ยงในวันเลือกตั้ง ส่วนจะเป็นช่วงเดือนกันยายนหรือไม่ยังบอกไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญคือเราต้องการ เวลา 20 วัน นับจากวันที่ประกาศกำหนดวันลงคะแนนจนถึงวันเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตจะเป็นคนเสนอกำหนดวันเลือกตั้งไปที่คณะกรรมการการเลือกตั้งชุดใหญ่
เมื่อ ถามถึงข้อระมัดระวังของผู้สมัครรับเลือกตั้ง คืออะไร นายแสวง กล่าวว่าจริงๆ การเลือกตั้ง ในช่วงมีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งก็จะมีข้อกำหนดว่าทำอะไรได้บ้าง หรือทำอะไรไม่ได้บ้าง รวมถึงประชาชนก็ด้วยเช่นกัน เข้าใจว่าผู้สมัครเข้าใจดีอยู่แล้ว แต่สิ่งหนึ่งที่จะต้องพึงระวัง เพราะช่วงนี้ประชาชนเดือดร้อน ผู้สมัคร ห้ามไปแจกของ ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้
เมื่อถามถึงการอำนวยความสะดวกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง นายแสวง กล่าวว่า จริงๆ หน่วยเลือกตั้ง ไม่ได้ไกล ทุกแห่งเป็นหน่วยเลือกตั้งเดิม ที่ประชาชนคุ้นเคยอยู่แล้ว เพียงแต่ครั้งนี้เราจะเน้นที่ความปลอดภัยซึ่งเป็นความปลอดภัยที่ไม่ได้อยู่ในประเทศ แต่เราก็มั่นใจในฝ่ายความมั่นคงของบ้านเมืองที่จะดูแล ซึ่งการที่ประชาชน ทยอยกลับเข้าพื้นที่บางส่วนก็สะท้อนว่า มีความรู้สึกปลอดภัยแล้ว เมื่อมีความรู้สึกปลอดภัยทุกอย่างก็จะดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติ