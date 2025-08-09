xs
"ภูมิธรรม"​ สั่ง สธ.ดูแลสภาพจิตใจชาวพนมดงรัก เหตุเสียงปืน​-ระเบิดทำเก็บกด​ ตนเคยผ่านมาแล้ว เหลือระเบิดอีก​ 10 กว่าลูกยังไม่ได้กู้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



"ภูมิธรรม"​ เยี่ยมให้กำลังใจ​ประชาชน​ -​ ชรบ.​อ.พนมดงรัก​ จ.สุรินทร์​ สั่ง สธ.เจ้าดูแลสภาพจิตใจ​ ปชช.​เหตุเสียงปืน​ -​ ระเบิดทำเก็บกด​ บอก​เข้าใจเคยผ่านมาแล้ว​ ชี้​ ยังมีระเบิดอีก​ 10 กว่าลูกยังไม่ได้กู้​ ขอฟังการแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด​ ย้ำ​ หลักฐานชัดพลเมืองไทยถูกละเมิดจากรัฐบาลกัมพูชา​ ไม่ได้พูดโฆษณาชวนเชื่อ

วันที่ 9 ส.ค.นายภูมิธรรม​ เวชยชัย​ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย​ รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางพบปะให้กำลังใจประชาชน​ และชุดรักษาความปลอดภัย​หมู่บ้าน​ หรือ​ ชรบ
ที่ศูนย์อพยพ​โรงเรียนพนมดงรักวิทยา​ต.จึกแดก​ อ.​พนมดงรัก​ จ.สุรินทร์​

โดยทันทีที่นายภูมิธรรมเดินทางมาถึงได้สอบถามผู้อำนวยการโรงเรียนว่าในพื้นที่ถูก ระเบิดด้วยหรือไม่​ พร้อมกับทักทายประชาชนบางส่วน​ ซึ่งยอมรับว่าไม่ได้อพยพออกจากบ้านเรือน​ เนื่องจากเป็นห่วงทรัพย์สิน​ แต่ได้ให้คนในครอบครัวออกจากบ้านเรือน​ ก่อนที่จะรับฟังรายงานสรุปสถานการณ์​ในพื้นที่จากนายอำเภอพนมดงรัก


นายภูมิธรรม กล่าวขอบคุณ เจ้าหน้าที่ที่ช่วยกันดูแลรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ชุดชรบ.ของหมู่บ้านทั้ง 600 กว่าคน ซึ่งวันนี้ตนและคณะทุกคนอยากมาให้กำลังใจทุกคนจริงๆ​ ซึ่งได้มีการประเมินร่วมกับกองทัพ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ยังห่วงใยประชาชน​ และเมื่อสักครู่เดินมามีคนบอกไม่ยอมออกจากบ้าน ช่วยกันดูแลบ้านร่วมกับชุดชรบ.นี่คือจิตใจที่เสียสละ แต่ไม่มีค่าตอบแทน ซึ่งถือเป็นเกียรติยศต่อชีวิต และเป็นบุญคุณของประเทศที่ประชาชนช่วยกันทำงาน

เมื่อสักครู่ได้ประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 4 จังหวัดชายแดนไทย​ -​ กัมพูชา​ ซึ่งถือว่าเป็นการบรรลุขั้นที่ 2 ทำให้หยุดยิงได้ แต่ก็คงต้องติดตามดูอีกครั้ง​ แต่ครั้งนี้ก็เชื่อมั่นเพราะมีการเชิญประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนรวมไปถึงประเทศในกลุ่มอาเซียนมาเป็นจักขีพยานว่าเราได้ตกลงกันเช่นใด ขณะเดียวกันยอมรับว่า​ มีการปรึกษากองทัพภาคที่ 2 เราต้องขอบคุณหน่วยทหารทั้งหมดที่เป็นแนวหน้า รบป้องกันประเทศป้องกันอธิปไตยของประเทศอย่างไม่ต้องห่วงพะวงหลัง​ เพราะกระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงหลักที่รับผิดชอบพิทักษ์แนวหลัง สร้างความสบายใจและดูแลประชาชนในช่วงที่ต้องประสบภัยต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างรุนแรง


ขณะเดียวกันต้องขอบคุณ​ ตั้งแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัด​ ที่สั่งการอย่างรวดเร็ว​ ให้เกิดการดูแลอย่างดียิ่ง​ แม้จะมีข้อบกพร่องบ้าง​ เราก็พยายามจะแก้ไขปัญหา ยกเว้นถ้าเสียหายบกพร่องมาก​ เราก็จะพิจารณาไป​ แต่โดยส่วนรวม​ ก็ถือว่าเจ้าหน้าที่เหล่านี้ ให้ความเอาใจใส่ และถือประชาชนเป็นหัวใจสำคัญอย่างที่รัฐบาลได้สั่งการมา

เมื่อสักครู่ตนได้ไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลพนมดงรักชื่นชมคุณหมอทั้ง 7 ท่านที่อยู่กับคนไข้จนวินาทีสุดท้ายจึงได้เคลื่อนผู้ป่วยที่มีอาการหนักออกจากโรงพยาบาลส่วนที่เหลือได้ไปอยู่ในหลุมหลบภัยและโรงพยาบาลก็มีผลกระทบ ทำให้ตัวอาคารเสียหาย แต่บุคลากรเหล่านั้นจะมีความเข้มแข็ง แม้บางคนไม่เคยภาวะกึ่งสงครามเช่นนี้​

นาย​ภูมิธรรม​ กล่าวว่า​ รัฐบาลนี้มีความห่วงใยมีการประสานงานกับทางทหารเรียบร้อยและคิดว่าขณะนี้ดูโดยภาพรวมพื้นที่ต่างๆนั้นอยู่ในความปลอดภัย แต่ก็มีบ้างอยู่นอกแนวเขตซึ่งกำลังดำเนินการกู้​ เนื่องจากเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องจากการสู้รบ หากพื้นที่ใดทางหน่วยราชการเขาห้ามเข้าไป​ ก็ขอความร่วมมือจากประชาชนอย่างเคร่งครัดเนื่องจากยังมีลูกระเบิดอยู่ 10 กว่าลูก ซึ่งยังไม่ได้กู้เนื่องจากอยู่ใกล้บริเวณชายแดนมากเกินไปหากเกิดเสียงระเบิดอาจเกิดการเข้าใจผิด ว่าเกิดการยิงและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นได้ จึงต้องรอให้เข้าสู่สถานการณ์ปกติวันนี้ก่อนแต่ได้มีการมาร์คจุดไว้แล้วขออย่าเป็นห่วง


ขณะเดียวกันนายภูมิธรรม​ ยังกล่าวอีกว่ารัฐบาลมีความห่วงใย รัฐบาลมีการแก้ไขระเบียบเนื่องจากอยู่ในภาวะกึ่งสงคราม โดยมีการปรับเงินเยียวยา สำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและประชาชน​ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐยังไม่สิ้นสุด​ จะต้องดูแลความเดือดร้อนของประชาชน​ ตนเข้าใจดีบางคนอาจไม่เคยเจอสงครามเมื่อปี 2554 เมื่อเจอเสียงปืนเสียงแล้วเก็บกดความรู้สึกเป็นอย่างมากตนเคยเผชิญมา​ ตนรู้สภาพแบบนั้น​ มันรุนแรงและทำร้ายจิตใจทำลายความรู้สึกที่ดีๆในใจเราไปมากน้อยเพียงใด โดยสาธารณสุขจะเข้ามาดูแลทั้งหมด

ขณะที่ชรบ.กระทรวงมหาดไทยรับดูแลอย่างเต็มที่ และเงินช่วยเหลือ​ ทราบมาว่าไม่ได้มีเงินตอบแทน​ แต่มาทำด้วยจิตใจที่เสียสละ โดยในวันอังคารหน้า​ หากไม่มีอะไรผิดพลาดตนจะนำประเด็นเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาค่าตอบแทน เราซาบซึ้งในความเสียสละ​ ได้แต่ดูแลท่านให้ดีที่สุด หลังจากนี้เป็นเรื่องที่เราต้องดูแลให้กำลังใจเยียวยากัน​ หากมีอะไรที่นอกเหนือจากที่พูดไปและสิ่งที่ต้องแก้ไขก็ต้องเต็มที่

นาย​ภูมิธรรม​ ย้ำว่า​ เรายึดมั่นในอธิปไตยของชาติ​ เพราะฉะนั้นข้าราชการทุกหน่วย ทุกส่วน​ พร้อมที่จะทำงานอย่างเข้มแข็งจริงจังแล้วหวังผลสำเร็จให้ได้เกิดประโยชน์กับประชาชนทุกคนที่ได้มากที่สุด​ ความเข้มแข็งความเอาจริงเอาจังของพวกเราทุกคน​ คือชีวิตคือประโยชน์​ และคือสิ่งที่ประชาชนและทหารหาญ หน่วยอาสาสมัครทั้งหมด​ จะได้นั่นคือ​ การที่เราจะได้ใจประชาชน ขอฝากกำลังใจต่อประชาชนและความชื่นชมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลของประเทศทุกคนทุกหน่วย ขอบคุณอาสาสมัครที่เข้ามาช่วยงานและให้กำลังใจประชาชนรัฐบาล​ จะดูแลท่านอย่างดีที่สุดอย่างสุดความสามารถ อะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาของให้บอก​ เราคือมนุษย์สร้างกฎ​ เพื่อมาดูแลตน​ คงไม่อยู่นิ่งถ้ามีกฎที่เป็นอุปสรรคก็แก้ได้ขอให้นำมาเสนอ

นอกจากนี้นายภูมิธรรม​ ยังย้ำว่า​ การเดินทางลงพื้นที่เก็บหลักฐาน​ เพื่อให้เห็นว่า​ พลเมืองไทยถูกละเมิดจากรัฐบาลกัมพูชา​ หากดูจากโรงเรียน​ โรงพยาบาล​ ก็คิดว่าเป็นปัญหาที่เราพูด​คือความจริง​ ไม่ได้พูดโฆษณาชวนเชื่อแล้วมาทำลายเขา

