โผล่ภาพ “นันทนา” บิน “เขมร” มอบปริญญา “ฮุนเซน” ล่าสุดชาวเน็ตกดดันเพิกถอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ได้เปิดเผยข้อมูลกรณี รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา เคยร่วมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เดินทางไปมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ให้กับ “สมเด็จฮุน เซน” นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยขณะนั้น รศ.ดร.นันทนา ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกและเผยแพร่โดยสื่อกัมพูชาหลายแห่ง อาทิ information.gov.kh, pressocm.gov.kh และ cpp.org.kh ซึ่งระบุชัดถึงการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้นำกัมพูชา
อย่างไรก็ตาม หลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน ชาวเน็ตจำนวนมากได้เรียกร้องให้ รศ.ดร.นันทนา และมหาวิทยาลัยเกริก ออกมาแสดงท่าทีหรือดำเนินการต่อปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอน หรือการชี้แจงเหตุผลที่ยังคงเกียรติยศนี้ไว้