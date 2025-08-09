xs
โผล่ภาพ “นันทนา” บิน “เขมร” มอบปริญญา “ฮุนเซน” ล่าสุดชาวเน็ตกดดันเพิกถอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โลกออนไลน์ได้เปิดเผยข้อมูลกรณี รศ.ดร.นันทนา นันทวโรภาส สมาชิกวุฒิสภา เคยร่วมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกริก เดินทางไปมอบ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการสื่อสารทางการเมือง ให้กับ “สมเด็จฮุน เซน” นายกรัฐมนตรีกัมพูชา เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ถึงกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยขณะนั้น รศ.ดร.นันทนา ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีวิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

เหตุการณ์ดังกล่าวถูกบันทึกและเผยแพร่โดยสื่อกัมพูชาหลายแห่ง อาทิ information.gov.kh, pressocm.gov.kh และ cpp.org.kh ซึ่งระบุชัดถึงการมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้นำกัมพูชา

อย่างไรก็ตาม หลังเกิดสถานการณ์ตึงเครียดและการปะทะระหว่างไทย-กัมพูชาในปัจจุบัน ชาวเน็ตจำนวนมากได้เรียกร้องให้ รศ.ดร.นันทนา และมหาวิทยาลัยเกริก ออกมาแสดงท่าทีหรือดำเนินการต่อปริญญากิตติมศักดิ์ดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการเพิกถอน หรือการชี้แจงเหตุผลที่ยังคงเกียรติยศนี้ไว้




