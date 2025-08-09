"ภูมิธรรม" และคณะ ร่วมส่งพี่น้องประชาชนจากศูนย์พักพิง มทร.สุรินทร์กลับบ้าน

วันที่ 9 ส.ค.นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ ปลัดกระทรวง มหาดไทย และอธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เดินทางมายังศูนย์พักพิงชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ เพื่อส่งพี่น้องประชาชน ในศูนย์พักพิงชั่วคราว กลับบ้านตามภูมิลำเนาต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ หลังจากการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกับ กัมพูชา บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการประชุม GBC ที่มาเลเซีย
ซึ่งศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทย- กัมพูชา ( ศบ.ทก.) ประกาศให้พี่น้องประชาชน สามารถเดินทางกลับบ้าน ที่เคยอยู่ในพื้นที่ เรดโซนได้ ตั้งแต่เมื่อวานนี้ ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเริ่มทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยในพื้นที่ 4 จังหวัดได้แก่ อุบลฯศรีษะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์ ได้จัดเริ่มทยอยเดินทางกลับ โดยกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหมกระทรวงสาธารณะสุข กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยว ได้จัดรถ และสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน
พร้อมทั้งมาตราการเยียวยาที่วันนี้นายภูมิธรรม เวชชัย รองนายกฯ ได้เรียกประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 4 จังหวัด เพื่อเร่งดำเนินมาตราเยียวยา การจ่ายเงินชดเชย บรรเทาความเดือดร้อน ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบในพื้นที่ ดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน