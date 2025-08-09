“ฮักชุมชน” ลุยพื้นที่ไชยปราการ ค้นหา-หนุนเด็กนอกระบบการศึกษา สร้างพื้นที่เรียนรู้ที่ปลอดภัยและยืดหยุ่น

สมาคมฮักชุมชน พร้อมคณะทำงานโครงการ “ขับเคลื่อนการเรียนรู้เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นสำหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา” ในตำบลศรีดงเย็น และตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่ค้นหาและสร้างความเข้าใจเด็กและเยาวชนนอกระบบฯ เพื่อเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลศรีดงเย็น และอาศรมพระธรรมจาริกบ้านป่าหนา ตำบลแม่ทะลบ
โครงการมีเป้าหมายหลัก 4 ข้อ คือ 1.สร้างกลไกขับเคลื่อนงานในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนอกระบบฯ
2.พัฒนาพื้นที่ปลอดภัยและยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้ 3.ออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพและบริบทชีวิต และ 4.สรุปและสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อขยายผลในอนาคต
นางสาวรักชนก จินดาคำ นายกสมาคมฮักชุมชน เผยว่า จากการลงพื้นที่พบว่า เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ห่างไกล หลายคนต้องออกจากโรงเรียนเพราะไม่มีค่ารถ ครอบครัวไม่สนับสนุน หรือไม่เห็นเป้าหมายของการเรียน บางคนต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ขณะเดียวกันก็มีเด็กที่แม้ไม่ได้เรียนในระบบ แต่ยังพยายามเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่ออ่านออก เขียนได้ และพัฒนาตนเองต่อไป
ข้อค้นพบเหล่านี้จะถูกนำมาพัฒนาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับศักยภาพและวิถีชีวิตของแต่ละคน โดยมีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมหนุน ทั้งอำเภอไชยปราการ พระสงฆ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอ ผู้นำชุมชน กลุ่มฮักครอบครัวสันทราย/แม่ทะลบ อสม. และจิตอาสา เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เข้าถึงการศึกษา เท่าทันสื่อ มีพื้นที่ปลอดภัย และโอกาสในอนาคต โครงการนี้ยึดหลักสำคัญว่า “วุฒิต้องได้ ไส้ต้องเต็ม เป็นเรื่องสื่อ ยึดถือพื้นที่ปลอดภัย” หมายถึง เด็กต้องได้วุฒิการศึกษา มีความเป็นอยู่ที่ดี รู้เท่าทันสื่อ และมีพื้นที่ที่มั่นคงปลอดภัยสำหรับการเรียนรู้และเติบโต