รัฐบาลทยอยส่งผู้พักพิงกลับภูมิลำเนา พร้อมรับฟังแนวทางกำหนดมาตรการเยียวยารอบสอง

“ภูมิธรรม” นำ คณะพร้อมรัฐมนตรีลงพื้นที่จ.สุรินทร์ รับฟังข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการเยียวยาทรัพย์สินบ้านเรือนและสถานที่ราชการที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบกำลังใจและสิ่งของ เผยทยอยส่งผู้พักพิงกลับบ้านและประชุมติดตามสถานการณ์ เยี่ยมหน่วยแพทย์–ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
วันนี้ (9 สิงหาคม 2568) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี และคณะ ได้แก่ นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การสู้รบและการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ และรับฟังแนวทางในการกำหนดการเยียวยากับประชาชนในรอบที่สองโดยเฉพาะบ้านเรือนและส่วนราชการที่ได้รับความเสียหาย
โดยในช่วงเช้านี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ จะออกเดินทางไปยังสนาม ฮ. ชั่วคราว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ เพื่อพบปะให้กำลังใจและมอบสิ่งของให้กับประชาชน และส่งประชาชนจากศูนย์พักพิงชั่วคราวเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
จากนั้น จะร่วมประชุมติดตามรายงานสถานการณ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตสุรินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์ และเดินทางต่อไปยังโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ต.บักได อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อรับฟังการรายงานสถานการณ์ จากผู้อำนวยการโรงพยาบาลพนมดงรัก
ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรี จะเดินทางไปยังโรงเรียนพนมดงรักวิทยา ต.จีกแดก อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ เพื่อมอบชุดให้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) พร้อมรับฟังการรายงานสถานการณ์ จากนายอำเภอพนมดงรัก ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร