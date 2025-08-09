กมธ.พลังงาน วุฒิสภา ติดตามเทคโนโลยี SMR ลดค่าไฟ ปชน.จ่อถกภาษีคาร์บอน 13 ส.ค.นี้

วันนี้( 9 ส.ค.)นายพรเพิ่ม ทองศรี ประธานคณะกรรมาธิการการพลังงาน ในฐานะประธานที่ปรึกษา ฯ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วย นายสัมพันธ์ ชัยวิเศษจินดา ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาและติดตามการแก้ไขปัญหาราคาค่าไฟฟ้า อนุกรรมาธิการ และที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการ
ได้มีการประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานในประเด็นสำคัญ ได้แก่ 1. สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP) และแผนงานการส่งเสริมพลังงานทดแทนโดยเฉพาะเทคโนโลยีนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (Small Modular Reactor: SMR) และ 2. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เกี่ยวกับหลักการทำงานและการกำกับดูแลเทคโนโลยี SMR
ประเด็นที่หนึ่ง พบว่าร่างแผน PDP2024 มีการวางหลักการของแผนใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1. ความมั่นคงของระบบไฟฟ้า 2. ต้นทุนไฟฟ้าอยู่ในระดับที่เหมาะสม 3. ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และมีสัดส่วนเชื้อเพลิงที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้า ณ ปลายแผน (ในปี 2580) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย พลังงานสะอาด 51% เชื้อเพลิงฟอสซิล 48% และอื่น ๆ เช่น Demand Response, V2G ในส่วนของการส่งเสริมพลังงานทดแทน ในช่วงปี 2567-2580 จะมีการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน จำนวน 34,851 เมกะวัตต์ และจากนิวเคลียร์ (SMR) จำนวน 600 เมกะวัตต์
ประเด็นที่สอง พบว่าสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ มีหน้าที่กำกับดูแลการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ทั้งด้านอุตสาหกรรม การแพทย์ การวิจัย และการศึกษา ฯลฯ รวมทั้งการใช้ประโยชน์ในด้านพลังงาน ปัจจุบันการขออนุญาตเกี่ยวกับสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติก่อน
ทั้งนี้ การผลักดัน SMR ในประเทศไทย ต้องมีการประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กกพ. สผ. กระทรวงสาธารณสุข เป็นต้น ในส่วนของการกำกับดูแล แบ่งออกเป็น 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่ 1. ความปลอดภัยจากการใช้งาน 2. การเฝ้าระวังไม่ให้วัสดุนิวเคลียร์ถูกนำไปใช้ในการผลิตอาวุธ 3.การรักษาความมั่นคงของสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ และ 4.ความรับผิดทางแพ่งจากความเสียหายทางนิวเคลียร์ ซึ่งการกำกับดูแลดังกล่าวต้องมีการผลักดันกฎหมายหลายฉบับควบคู่ไปด้วย เพื่อให้เกิดการกำกับดูแลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะอนุกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำคัญ ในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 1. ควรมีการผลักดันการใช้นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) ให้เกิดขึ้นในช่วงกลางแผนพลังงานชาติ 2. ควรมีการพิจารณากำหนดพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR) ซึ่งในระยะเเรกพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) และ 3. ควรมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล (SMR)
การนัดประชุมครั้งถัดไป วันที่ 13 ส.ค. 68 คณะอนุกรรมาธิการมีกำหนดเชิญผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ข้อมูลและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดเก็บภาษีคาร์บอน