ด่วน! ศาลอุทธรณ์ ยกคำร้อง "รัชนี พลซื่อ" กรณี กกต.ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง

วันนี้ ( 8 ส.ค. )ศาลอุทธรณ์ ภาค 4 จ.ขอนแก่น ออกนั่งพิจารณาคดีเลือกตั้ง ลต.อบจ.1/2567 ระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ผู้ร้อง กับ นางรัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด พรรคกล้าธรรม ผู้คัดค้าน กรณี กกต.ยื่นคำร้อง ขอให้ศาลพิพากษาลงโทษ ตัดสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งหรือตัดสิทธิ์เลือกตั้ง (ใบแดง) นางรัชนี พลซื่อ สส.ร้อยเอ็ด พรรคกล้าธรรม ในการเลือกตั้งนายก อบจ.ร้อยเอ็ด แทน นายเอกภาพ พลซื่อ ที่ถูกใบแดง ในคราวเลือกตั้ง ปี 2565 โดยกล่าวหาว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ซึ่งเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้าน นายเอกภาพ และนางรัชนี ได้มอบเงินให้ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ใน จ.ร้อยเอ็ด เพื่อจูงใจให้ไปเลือกตั้ง
ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิจารณาแล้ว เห็นว่า จากการไต่สวนพยานไม่ปรากฎว่ามีการกระทำที่เป็นการจูงใจให้ไปลงเลือกตั้งแต่อย่างใด จึงพิพากษายกคำร้อง