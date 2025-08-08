“ภาคภูมิ” จี้ ทส.เร่งปลดล็อกใช้พื้นที่ให้กลุ่มชาติพันธุ์ ชี้ เป็น ‘กระดุมเม็ดแรก’ลดเหลื่อมล้ำ หากไม่แก้ พ.ร.บ.คุ้มครองฯ ก็แค่ กม.บนกระดาษ

วันนี้( 8 ส.ค.)นายภาคภูมิ บูลย์ประมุข สส.ตาก พรรคกล้าธรรม (กธ.) กล่าวถึงปัญหาการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อการพัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดตากและแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนมากที่ยังประสบอุปสรรคจากกระบวนการขออนุญาตจากภาครัฐ แม้จะมีการผ่อนปรนโดยกรมป่าไม้ เช่น การนิรโทษกรรม หรือการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ขั้นตอนยังคงล่าช้า ไม่ทันต่อความต้องการเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่
นายภาคภูมิ กล่าวว่า การอนุญาตใช้พื้นที่ถือเป็นกระดุมเม็ดแรกของการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งระบบไฟฟ้า ถนน ประปา โทรคมนาคม หรือแม้แต่แหล่งน้ำ หากไม่สามารถเริ่มต้นได้จากจุดนี้ ก็เป็นไปไม่ได้ที่รัฐจะยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่สูงได้อย่างแท้จริง โดยที่ผ่านมาตนได้หยิบยกประเด็นนี้ไปพูดในสภาหลายครั้ง แม้จะเห็นความพยายามจากกรมป่าไม้ แต่ปัญหาสะสม และภาระงานที่ล้นเกินของหน่วยงาน ทำให้คำร้องที่มีอยู่นับแสนเรื่องยังไม่สามารถเดินหน้าต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ
“ผมเรียกร้องให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำหนดให้การอนุญาตใช้พื้นที่เป็นวาระเร่งด่วนของกระทรวง พร้อมทั้งพิจารณาเพิ่มบุคลากร หรือทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเร่งรัดกระบวนการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ”นายภาคภูมิ กล่าว
นายภาคภูมิ กล่าวทิ้งท้ายว่า หากประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังเข้าไม่ถึงโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ การศึกษา หรือบริการสาธารณสุข ความเหลื่อมล้ำก็จะยิ่งทวีความรุนแรง แม้เราจะเพิ่งผ่านพระราชบัญญัติส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ไปไม่นาน แต่หากปัญหานี้ยังไม่ได้รับการแก้ไข พ.ร.บ. ฉบับนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากตัวบทกฎหมายบนกระดาษเท่านั้น