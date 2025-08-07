พรรคไทยชนะปรับทัพ ! “ธวัช พิมพ์ใจชน” ขึ้นรองหัวหน้า ดูแลภาคตะวันออกรับศึกเลือกตั้ง ด้าน“จักรพงศ์”มั่นใจ ช่วยเพิ่มศักยภาพเข้าถึง ปชช.

วันนี้(7 ส.ค.)นายณพล บริบูรณ์ โฆษกพรรคไทยชนะ เปิดเผยว่า พรรคได้ปรับโครงสร้างภายในครั้งสำคัญ เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการขับเคลื่อนนโยบายพรรคในระดับภูมิภาค โดยมีการแต่งตั้ง นายธวัช พิมพ์ใจชน ซึ่งดำรงตำแหน่งรองโฆษกพรรค ขึ้นเป็น รองหัวหน้าพรรคไทยชนะ รับผิดชอบพื้นที่ ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึง
ทั้งนี้ นายธวัช เป็นน้องชายของ นายอุทัย พิมพ์ใจชน อดีตประธานรัฐสภา และเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ในแวดวงการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง โดยการแต่งตั้งครั้งนี้ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริหารพรรค อย่างเป็นทางการ
ด้าน นายจักรพงศ์ ชื่นดวง หัวหน้าพรรคไทยชนะ ระบุว่า การแต่งตั้งนายธวัช เป็นไปตามความเหมาะสมและศักยภาพส่วนบุคคล โดยเห็นว่า นายธวัชเป็นคนเก่ง มีอุดมการณ์ตรงกับแนวทางพรรค มีทักษะประสานงานกับประชาชนในระดับพื้นที่ และมีบทบาทในการเมืองภาคตะวันออกมาโดยตลอด
“พรรคไทยชนะเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงประชาชนและสร้างความแข็งแกร่งในพื้นที่สำคัญ พร้อมเดินหน้าเตรียมรับศึกเลือกตั้งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป”