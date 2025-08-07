"ภูมิธรรม" นำครม.ฟังข้อเสนอเชิงนโยบายเครือข่ายเด็กและเยาวชน ชี้สำคัญวางนโยบายพัฒนาชาติ

รักษาการนายกฯ และคณะรัฐมนตรี รับฟังเสียงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเครือข่ายเด็กและเยาวชน ยืนยันไอเดียของคนรุ่นใหม่ มีความสำคัญต่อการวางนโยบายพัฒนาประเทศ
วันนี้ (7 สิงหาคม 2568) เวลา 13.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการรับฟังเสียงและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของเครือข่ายเด็กและเยาวชน โดยมีนายชูศักดิ์ ศิรินิล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายชัยชนะ เดชเดโช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยข้าราชการการเมือง กลุ่มเครือข่ายเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับผู้แทนเครือข่ายเด็กและเยาวชนได้นำเสนอนโยบายหัวข้อสำคัญประกอบด้วย (1) Kid for Kids’ Youth Policy: เขียนรัฐธรรมนูญใหม่ในฝันของเยาวชน / เติมทุน – หนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชน (2) Young Policy Makers: สร้างครูให้เสมือน “นักจิตวิทยา” ในโรงเรียน (ทีม PSYJAI) (3) สภาเมืองคนรุ่นใหม่: บริการสุขภาพสำหรับคนไร้บ้าน (Healthcare for Homeless) (ทีมสุขภาวะข้างถนน) / AI Smart Primary Care - นำเทคโนโลยี AI มาใช้ในระบบการแพทย์ 4.0 (ทีม Agnos Health) (4) มูลนิธินวัตกรรมสร้างสรรค์สังคม (SIY): การพัฒนาประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment: LPA) เพื่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) (5) โครงการพัฒนาสหประชาติ (United Nations Development Programme: UNDP): Youth Voice in Policy การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการทำนโยบาย (ทีม UNDP - Student Ambassadors) (6) ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง: เสียงเยาวชนชาติพันธุ์ในการออกแบบนโยบายที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ (7) กองทุนเพื่อความเสมอภาค: Learning Passport
โอกาสนี้ นายวรดร เลิศรัตน์ ผู้แทนเครือข่ายเยาวชนคนรุ่นใหม่กล่าวสรุปว่า พวกเราตั้งใจสร้างนโยบายต่าง ๆ เพื่อนำมาเสนอในวันนี้ และเพื่อให้ได้รับรู้ข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ได้รับผลกระทบจริง และได้มีโอกาสมาพูดในวันนี้ แม้ที่ผ่านมา จะมีเวทีที่ให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนวทาง แต่ความคิดเห็นเหล่านั้นยังเป็นแค่เวที จึงอยากให้เวทีนี้เป็นบันไดก้าวแรก และเป็นเวทีสานต่อให้มีเวทีในลักษณะที่ลงรายละเอียดได้มากขึ้นต่อไป และเป็นโอกาสให้เด็กเยาวชนสามารถแสดงความเห็นได้มากขึ้น และเปิดเผยไปสู่สาธารณะ โดยหวังให้รัฐบาลเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดพื้นที่เพื่อร่วมกันพัฒนานโยบาย เป็นพื้นที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมอย่างปลอดภัย มีผู้ใหญ่ที่เข้าใจเยาวชนมาร่วมกันทำงาน เชื่อว่าจะช่วยให้สังคมไทยดีกว่าเดิม
จากนั้น รองนายกฯ ภูมิธรรม ได้กล่าวมอบนโยบายแก่เครือข่ายเด็กและเยาวชนว่า วันนี้ขอเป็นตัวแทนคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านกล่าวขอบคุณเยาวชน พร้อมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ตั้งใจมานำเสนอข้อเสนอแนะเชิงนโยบายดี ๆ ให้กับทางรัฐบาล โดยช่วงเช้าได้เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทย (8 Quick Wins: 3 ไร้ทุกข์ 5 สร้างสุข) ได้พบผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารจาก 76 จังหวัด ซึ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดได้สั่งการให้เร่งปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดเชิงรุกทุกพื้นที่ วันนี้ที่ได้มีโอกาสมาพบกับน้องๆ เยาวชนคนรุ่นใหม่ จึงอยากฝากให้ช่วยกันเป็นอีกหนึ่งพลังสำคัญที่ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้
รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับฟังความคิดเห็นของเด็กและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเห็นตัวอย่างมาจากสภาเยาวชนประเทศฟินแลนด์ จนริเริ่มจัดให้มีการประชุมสภาเยาวชนเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีโอกาสในการนำเสนอความคิด ปัญหา และ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายต่อรัฐบาลในขณะนั้น รูปธรรมจากข้อเสนอแนะของสภาเยาวชนในครั้งนั้นปรากฏผลออกมาเป็นสภาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ การจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ เช่น TK Park
รองนายกฯ กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นโอกาสดี จึงอยากเชิญชวนให้ทั้งฝ่ายการเมือง และข้าราชการร่วมรับฟังข้อเสนอแนะของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้นโยบายของรัฐสามารถตอบสนองความต้องการของคนไทยทุกกลุ่ม โดยเฉพาะเยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศ ที่จะเป็นกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนประเทศทั้งในวันนี้และวันหน้า
"ไม่อยากให้การจัดงานในวันนี้เป็นงานที่จัดครั้งเดียวแล้วจบไป อยากให้เป็นจุดเริ่มต้นของการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศร่วมกันกับรัฐบาลในระยะยาว แน่นอนว่าคงไม่ใช่ทุกนโยบายที่เยาวชนเสนอมาในวันนี้จะทำได้จริงในทางปฏิบัติ แต่อย่างน้อยผมก็มั่นใจว่า จะต้องมีอย่างน้อย 1-2 นโยบาย ที่สามารถนำไปผลักดันต่อได้ รัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อขับเคลื่อนนโยบายเหล่านั้น เพื่อให้เสียงของน้อง ๆ มีความหมายในการมีส่วนกำหนดทิศทางอนาคตของประเทศร่วมกัน" รองนายกฯ กล่าว