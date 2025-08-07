"มท.อ้วน" เผย ป.ป.ส.ตั้งคกก.ติดตามปราบยาทั่วไทยเสมือนหน่วยเฉพาะกิจ หวังบรรลุเป้าแก้ปัญหา

“ภูมิธรรม” เผยผลประชุม ป.ป.ส. ตั้ง คกก.ติดตามการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เสมือนหน่วยเฉพาะกิจ ติดตามการทำงาน หวังบรรลุผลตามนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันนี้ (7ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 3/2568 ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องการป้องกันปราบปรามยาเสพติด เนื่องจากยาเสพติดเป็นปัญหาที่ต้องทำทั้งระบบและบูรณาการร่วมกันจึงจะเกิดผลสำเร็จ
ในวันนี้ที่ประชุมจึงได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงมหาดไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานคณะกรรมการ ป.ป.ส. ที่เป็นหน่วยงานหลัก ส่วนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้มีการประสานงานกันให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร เสมือนเป็นหน่วยเฉพาะกิจที่คอยติดตามการดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อตรวจสอบสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้และดำเนินการให้เด็ดขาด เนื่องจากคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วน แต่ปรากฏว่ายังพบการดำเนินการที่เกี่ยวกับยาเสพติด ส่งผลให้มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหลายพื้นที่ และสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยขาดการควบคุมและกำกับดูแลของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ทั้งนี้ เพื่อให้การแก้ปัญหาบรรลุผลตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด จึงได้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ.2534 นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งตั้งคณะกรรมการฯดังกล่าวขึ้นมา เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย