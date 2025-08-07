กมธ.ทรัพยากรฯ วุฒิสภา ลุย “ทับช้าง” ถกปมที่ดินทำกิน-ไฟฟ้าเข้าไม่ถึง เร่งผลักดันแนวเขตไฟฟ้าบ้านคลองพอก

กมธ.ทรัพยากรฯ วุฒิสภา ลงพื้นที่ทับช้าง จ.จันทบุรี รับฟังปัญหาที่ดินทำกินในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหารือขยายแนวเขตไฟฟ้าบ้านคลองพอก เฟส 1-2 ช่วยประชาชนเข้าถึงสาธารณูปโภค ย้ำเดินหน้าผลักดันทุกมิติ
วันที่ 7 สิงหาคม 2568 คณะกรรมาธิกาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา นำโดยนายชีวะภาพ ชีวะธรรม ประธานคณะกรรมาธิการฯ พร้อมด้วยที่ปรึกษาและกรรมาธิการ อาทิ นายกัมพล ทองชิว นายสุเทพ สังข์วิเศษ นายเฉลิมพันธ์ ยินเจริญ นายชนศวรรตน์ ธนศุภรณ์พงษ์ นางสาวรุ่งรัฏฏิกาล โพธิ์ไกร และนายจักรเพชร กุนทอง ได้ลงพื้นที่เทศบาลตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของประชาชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562
โดยมีนายประภาส พุ่มคนสิน นายกเทศมนตรีตำบลทับช้าง พร้อมตัวแทนประชาชนร่วมให้ข้อมูลและต้อนรับคณะกรรมาธิการฯ อย่างอบอุ่น พร้อมสะท้อนปัญหาที่ดินทำกินซึ่งทับซ้อนกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาคลองพอกที่ยังไม่สามารถออกเอกสารสิทธิได้ ส่งผลกระทบต่อการอยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของชาวบ้านมาอย่างยาวนาน
นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้หารือถึงโครงการขยายแนวเขตไฟฟ้าสู่พื้นที่บ้านคลองพอก ซึ่งอยู่ในระหว่างการผลักดัน เพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกล โดยเฉพาะในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่ประชาชนยังเข้าไม่ถึงสาธารณูปโภคพื้นฐาน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ดีขึ้น
การประชุมครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากนางสาววิสสุตา หมื่นตื้อ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นและให้ข้อมูลในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเชิงพื้นที่
นายชีวะภาพ ยืนยันว่า คณะกรรมาธิการฯ จะเดินหน้าผลักดันการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและการขยายแนวเขตไฟฟ้าบ้านคลองพอกในเฟสที่ 1 และ 2 อย่างต่อเนื่อง โดยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความคืบหน้าโดยเร็วที่สุด พร้อมย้ำเจตนารมณ์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่อนุรักษ์ที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นรูปธรรม