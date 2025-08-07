วิปสองฝ่ายเคาะ ถกงบประมาณวาระสอง 13-15 ส.ค. หลังตัวแทนรัฐบาล-ฝ่ายค้าน ประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
วันนี้ (7ส.ค.) เมื่อเวลา 15.30 น. ที่รัฐสภา ในการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการประสานงานในสภาผู้แทนราษฎร (วิป) ฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาล ที่มีนายฉลาด ขามช่วง รองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่ 2 เป็นประธานการประชุม มีนางมนพร เจริญศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะตัวแทนคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานวิปรัฐบาล นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน (ปชน.) ในประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน), เพื่อพิจารณาการจัดสรรเวลาการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ในวันที่ 13-15 สิงหาคมนี้ โดยใช้เวลาประชุมประมาณ 1 ชั่วโมง
จากนั้น นายปกรณ์วุฒิ ให้สัมภาษณ์ว่า เบื้องต้นมีการตกลงกันว่าจะมีการประชุมในวันที่ 13-15 สิงหาคม โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 09.00-23.30 น. และพิจารณาไปทีละมาตรา แต่ทั้งนี้ต้องดูหน้างานอีกครั้งว่าในวันที่ 13-14 สิงหาคม จะพิจารณาได้ถึงมาตราใดบ้าง ซึ่งหากพิจารณาไปได้ไม่เยอะ อาจจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 15 สิงหาคม