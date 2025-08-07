“กานต์กนิษฐ์” ขอบคุณ ครม.แต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา รมว.สธ.

“กานต์กนิษฐ์” ขอบคุณ ครม.มีมติแต่งตั้งนั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมนำประสบการณ์ทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาปรับใช้อย่างเต็มความสามารถ
เมื่อวันที่ 7 ส.ค.68 น.ส.กานต์กนิษฐ์ แห้วสันตติ อดีตผู้สมัคร สส.กรุงเทพฯ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 ส.ค. ที่ผ่านมา มีมติแต่งตั้งให้ตนดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขว่า ขอขอบคุณคณะรัฐมนตรี และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ไว้วางใจ มอบหมายให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้
โดยยืนยันว่าจากประสบการณ์การทำงาน ที่เคยเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์) เคยเป็น อดีต สส. และอดีต สก.หลายสมัย ที่ได้ทำงานอย่างต่อเนื่องร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งในพื้นที่กทม. พื้นที่ต่างจังหวัด จนทำให้มีความเข้าใจความเป็นอยู่และความต้องการ ตรงนี้จะสามารถทำงานในการแก้ไขปัญหาได้มากและตรงจุด
“ขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่ไว้วางใจแต่งตั้งให้ตนเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ตนเองก็พร้อมที่จะนำประสบการณ์ การทำงานร่วมกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ มาปรับใช้ในการทำงานในหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถ ขณะเดียวกันก็พร้อมทำงานตามนโยบายของรัฐบาล และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ตามที่ได้มอบหมายให้ ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ” น.ส.กานต์กนิษฐ์ กล่าว