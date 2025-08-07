"ธณตศกร" ถอนชื่อยื่นศาล รธน. ปม 136 ส.ว. อยู่ใต้อาณัติพรรคการเมือง เหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน

“สว.ธณตศกร” ทำหนังสือปธ.วุฒิสถาฯ ถอนชื่อยื่นศาล รธน. ปม 136 ส.ว. อยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง เหตุเข้าใจคลาดเคลื่อน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ (7 สิงหาคม 2568) พันเอกหญิงธณตศกร บุราคม สมาชิกวุฒิสภา ได้ทำหนังสือถึงประธานวุฒิสภา เพื่อขอถอนรายชื่อจากการร่วมลงนามเสนอให้ประธานวุฒิสภาส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่าการดำรงตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาของสมาชิกจำนวน 136 คนสิ้นสุดลงหรือไม่ ตามมาตรา 82 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทั้งนี้ พันเอกหญิงธณตศกรให้เหตุผลว่า การลงชื่อร่วมในครั้งนั้นเป็นเพราะ “เข้าใจคลาดเคลื่อนในสาระสำคัญ” ของเนื้อหาในการเสนอคำร้องดังกล่าว และจึงขอถอนรายชื่อออกจากกระบวนการอย่างเป็นทางการ
ก่อนหน้านี้ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาอิสระ 21 คน ได้ยื่นคำร้องถึงประธานวุฒิสภา ให้ส่งเรื่องต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยสมาชิกภาพของ ส.ว. จำนวน 136 คน กรณีมีข้อสงสัยว่าอาจอยู่ใต้อาณัติของพรรคการเมือง ซึ่งขัดต่อรัฐธรรมนูญและหลักการของวุฒิสภา