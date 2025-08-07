"มท.อ้วน" ยังไม่คุยผว.อุบลฯหลังสั่งเด้ง ไม่เข้าใจทำไมไม่เบิกงบ ยันไร้ปัญหามอบรองผว.เบิกดูแลปชช.

“ภูมิธรรม” บอก ยังไม่ได้คุย ผู้ว่าฯอุบลราชธานี หลังสั่งเด้ง ช่วยราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ไม่เข้าใจทำไมไม่เบิกงบฯ ยันไม่มีปัญหา มอบรองผู้ว่าฯ เบิกจ่ายงบฯ ดูแลประชาชน
วันนี้ (7ส.ค.) นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการลงนามคำสั่งโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ว่า ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้มีอำนาจในการเซ็นลงนาม ซึ่งได้เซ็นเรียบร้อยแล้ว โดยให้มาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยยังไม่ได้มีกรอบระยะเวลาในการช่วยราชการ ซึ่งในขณะนี้ใกล้ช่วงเวลาโยกย้ายอยู่แล้ว ตอนนี้ให้มาช่วยราชการก่อน เพื่อเปิดทางให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดคนที่หนึ่ง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างเต็มที่
ส่วนเมื่อโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี จะทำให้เกิดปัญหาในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หรือไม่ นายภูมิธรรม ย้ำว่า รองผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลอยู่แล้ว และให้ผู้ตรวจราชการเขต 14 ซึ่งดูแลจังหวัดเหล่านี้ ไปกำกับดูแลอีกที ซึ่งจะสามารถนำเงินมาถึงมือประชาชนได้เร็วที่สุด เพราะเป็นเหตุประสบภัยที่ ต้องเร่งดำเนินการและดูแล
เมื่อถามว่า ได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังเลย เพราะเมื่อเช้าเพิ่งได้ข้อมูลที่ชัดเจน ซึ่งก่อนหน้านี้ ตนก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจน เมื่อได้ข้อมูลที่ชัดเจน และพบว่าก็เป็นความจริง ตอนที่มี สส. พรรคการเมืองหนึ่ง ถามว่าที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่ได้เงิน ซึ่งเราก็สงสัยอยู่ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โทรสอบถาม โดยผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้ยืนยันแล้ว แต่ผลออกมา ทำให้แปลกใจ ว่าตนขยายเงินให้ 100 ล้านบาท แต่ทำไมตัวเลขถึงออกมาน้อย จริงๆ ควรจะดูแล นี่คือเสียงบ่นที่ประชาชนรู้สึก ซึ่งไม่เข้าใจเหตุผลของท่านเหมือนกัน ตอนนี้จึงดึงกลับมาช่วยราชการที่กระทรวงก่อน และทุกอย่างจะดำเนินการไม่ให้สะดุด พี่น้องประชาชน ได้รับเงินอย่างที่เราได้ขยายวงเงินไปแล้ว เพื่อไปดูแลเขา
เมื่อถามว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้ชี้แจงว่าได้ใช้เงินบริจาคไปก่อน ถือว่าฟังขึ้นหรือไม่ นายภูมิธรรม กล่าวว่า ใช้ไปก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ก็ต้องให้ทั่วถึง แล้วเงินที่มีทั่วถึง ทำไมถึงไม่ให้ จะเก็บเอาไว้อย่างไร ก็ไม่เข้าใจ