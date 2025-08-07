"มท.อ้วน" ยันยึดคำสั่งศาลเพิกถอนที่เขากระโดง ชี้มองถูกริดรอนร้องได้ ค่อยว่ากันฟ้องอธิบดีคนเก่าหรือไม่

"ภูมิธรรม" ยัน. ทำตามคำสั่งศาล. เพิกถอนที่ดินเขากระโดง. ชี้. หากประชาชนมองถูกริดรอนสิทธิ์สามารถร้องกระบวนการยุติธรรมได้. บอกเดี๋ยวค่อยว่ากัน. หลังสื่อถามจ่อฟ้องอธิบดีที่ดินคนเก่าหรือไม่
วันนี้ (7 ส.ค.68) ที่อิมแพค อารีน่า เมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่มี ประชาชนในพื้นที่เขากระโดงรวมตัวกันคัดค้านการเพิกถอนโฉนดที่ดินเขากระโดงให้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ว่า การแก้ไขปัญหาในครั้งนี้ เป็นการแก้ไขปัญหาตามหลักกฎหมาย เพราะเราปกครองด้วยระบอบกฎหมาย แต่เมื่อหากรู้สึกว่าถูกรอนสิทธิ์ ก็สามารถร้องขอกระบวนการยุติธรรมได้เลย เราไม่ได้ปฏิเสธ หากเราทำตรงนั้นไม่ถูกต้อง จะแก้ปัญหาก็ว่ากันต่อไป แต่ขณะนี้ เรากำลังปฏิบัติตามคำสั่งศาลฎีกา ซึ่งศาลฎีกายืนยันว่าเป็นที่ดินของรัฐ และเป็นมาตั้งแต่ต้น เราก็ปฏิบัติตาม เพราะฉะนั้นการยกเลิกเป็นไปตามกฎหมาย อย่างแท้จริงทั้งหมด ส่วนคนที่รู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม ก็สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม เราไม่ได้ปิดกั้นสิทธิ์
เมื่อถามว่าขณะนี้กระบวนการยกเลิกอยู่ในขั้นตอนใด นายภูมิธรรมกล่าวว่า ขณะนี้ได้ดำเนินการไปตามหลักเกณฑ์ และให้หลักการไปแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงตัวอธิบดีกรมที่ดิน ก็ต้องรออธิบดีคนใหม่เข้ามาดำเนินการ ตนไม่ได้แทรกแซงกระบวนการ และตนได้บอกไปแล้วว่า ถ้าได้ตัดสินใจไปตามอำนาจศาลที่มีอยู่ ผู้มีอำนาจหน้าที่ก็ต้องปฏิบัติ หากไม่ปฏิบัติก็จะโดนมาตรา 157 คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ แต่ตนไม่ขอเปิดเผยในรายละเอียด ขอให้ไปสอบถามกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยในช่วงท้ายผู้สื่อข่าวถามว่า จะย้อนกลับไปดำเนินคดีกับอธิบดีกรมที่ดินคนเก่าหรือไม่ นายภูมิธรรมกล่าวว่า เดี๋ยวค่อยไปว่ากัน