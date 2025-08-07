"ภูมิธรรม" รับเสียงสะท้อนทหารจชต.ขอเยียวยาเท่าปะทะเขมร แต่ชี้ที่ทำเฉพาะกรณีสร้างขวัญกำลังใจสู้ภายนอก

รักษาการนายกฯ รับเสียงสะท้อนทหารสามจังหวัดชายแดนใต้เรียกร้องเยียวยาเทียบเท่าเหตุชายแดนไทย-กัมพูชา โยน ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา ยัน ที่ทำอยู่เป็นเฉพาะกรณีสร้างขวัญกำลังใจจากการสู้รบศึกนอกประเทศ
วันนี้ (7ส.ค.) เมื่อเวลา 11.15 น. ที่อิมแพคเมืองทองธานี นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงเสียงสะท้อนจากทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ถึงเงินเยียวยาเจ้าหน้าที่รัฐที่เสียชีวิตและทุพพลภาพ จากเหตุความรุนแรงไม่เทียบเท่ากับเงินเยียวยากรณีการประทะบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปดูเรื่องนี้ต่อ ซึ่งที่ทำเฉพาะหน้านี้เป็นเรื่องของขวัญกำลังใจของคนที่กำลังรบจริงๆ และกำลังเผชิญศึกจากภายนอก ซึ่งกระทบกับอธิปไตยของชาติ อันนี้เป็นการเยียวยาเฉพาะกรณี ไม่ได้ให้ไปทั้งหมด
เมื่อถามว่า ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้จะถือโอกาสรื้อระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณเยียวยาใหม่ทั้งหมดหรือไม่ เพราะมีเสียงสะท้อนว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน นายภูมิธรรม กล่าวว่า เดี๋ยวให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไปพิจารณา