พปชร.ย้ำจุดยืน ต้องยกเลิก MOU 43-44 หวั่นไทยเสียดินแดนเป็นครั้งที่ 16

โฆษก พปชร.ย้ำจุดยืน ให้รัฐบาลยกเลิก MOU 43-44 หวั่น ไทยเสียดินแดน เป็นครั้งที่ 16
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 7 ส.ค. 68 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย โฆษกพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงจุดยืนของพรรคพลังประชารัฐต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ในสถานการณ์เช่นนี้ ประเทศชาติมีความจำเป็นต้องมีความรักสามมัคคีและรักษาไว้ซึ่งแผ่นดินไทย และพรรคพลังประชารัฐมีความจำเป็นต้องยกเลิก MOU 2544-2543 เพราะมีความเสี่ยงที่ประเทศไทยต้องเสียผืนแผ่นดินไทยเพิ่มเติมโดยเฉพาะมีอดีตนักการเมืองและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไปเซ็นเอกสารรับรองแผนที่ 1:200,000 แทนที่จะใช้แผนที่ 1:50,000 ซึ่งหาก MOU ทั้งสองฉบับคงอยู่จะทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนครั้งที่ 16 และนอกจากนี้ ใน MOU2544 จะมีความเสี่ยงในการเสียพื้นน้ำใต้เกาะกูดและพื้นน้ำส่วนหนึ่งของอ่าวไทยไป พร้อมย้ำว่า พรรคพลังประชารัฐมีจุดยืนที่ชัดเจนว่ารัฐบาลต้องยกเลิก MOU2544