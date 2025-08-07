“แม่ทัพกุ้ง” เมิน “ฮุนเซน” ขอสหรัฐฯ-สวีเดน สั่งไทยงดใช้ F-16-Gripen โจมตีกัมพูชา ย้ำต้องปกป้องอธิปไตย ไม่เคยคิดลอบสังหาร

แม่ทัพภาคที่ 2 เมิน “ฮุนเซน” ขอสหรัฐฯ-สวีเดน สั่งไทยงดใช้ F-16-Gripen โจมตีเขมร ย้ำจำเป็นต้องปกป้องอธิปไตย ชี้ไม่อยู่ในความคิดลอบสังหารผู้นำกัมพูชา ส่วนเรื่องสายลับ BHQ ให้รอตำรวจสอบก่อน ย้ำ ข้อตกลง GBC ทหารไทยอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น ไม่มีถอย
พลโท บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ภายหลังรับมอบอุปกรณ์โดรนลาดตระเวน เครื่องนุ่งห่ม รวมถึงของใช้ที่จำเป็นเพื่อนำไปมอบให้ทหารแนวหน้า จากมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน นำโดย นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ เพื่อนำไปมอบให้กับทหารแนวหน้า ว่า ในนามของกองทัพบก ผู้แทนผู้บัญชาการทหารบก กองทัพภาคที่2 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงขอบตุณทำความดี เพื่อแผ่นดินเพื่อส่วนรวมของประเทศชาติ อุปกรณ์ที่ได้มอบให้วันนี้เป็นความจำเป็น ซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นการรบสมัยใหม่ ไม่มีเวลาที่จะไปจัดซื้อจัดหาตามระบบราชการ ก่อนจะเข้าสู่ระบบงบประมาณต้องใช้เวลานาน พวกเราได้อุปกรณ์เหล่านี้ จากกลุ่มพลังเพื่อแผ่นดิน ยามเฝ้าแผ่นดิน และประชาชนทั่วประเทศ ที่ได้มีส่วนร่วมก็ในการปกป้องประเทศชาติในโอกาสนี้
สำหรับสิ่งของเหล่านี้ตนจะรีบนำไปให้ทหารแนวหน้า ใช้ป้องกันตัวเองลาดตระเวน รักษาเขตแดนประเทศไทย ถือเป็นไม่ใช่เรื่องกองทัพอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของประเทศไทย ถ้าความมั่นคงไม่มี พี่น้องคนไทยก็อยู่ยาก ไม่ใช่เรื่องทหาร แต่เป็นเรื่องของคนไทยทั้งประเทศ ขอบคุณคนไทยที่มีความคิดในแนวทางในลักษณะทำเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ซึ่งตนจะนำเรื่องนี้ไปบอกเล่าให้ทหารแนวหน้าได้รับทราบ ว่า มีพี่น้องคนไทยที่อยู่แนวหลัง ส่งกำลังใจและอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นมาให้อย่างต่อเนื่อง จะทุ่นแรงน้องๆ ได้เป็นอย่างดี จากการที่ตนได้ได้เยี่ยมทหารที่หน้าแนวขวัญกำลังใจที่ดี
นอกจากนี้ ตนจะได้ประสานงานกับหน่วยในพื้นที่เพื่อสอบถามความต้องการ ในสิ่งที่ขาดแคลน ซึ่งสิ่งที่จำเป็นก็คืออุปกรณ์เทคโนโลยี และเครื่องนุ่งห่ม ซึ่งเป็นของใช้สิ้นเปลืองในช่วงหน้าฝน
เมื่อถามว่า วันนี้จะได้ข้อสรุปในการประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) สถานการณ์ต่อไปจะเป็นอย่างไร พลโท บุญสิน เชื่อว่า จะดีขึ้น และจะจบด้วยดี
เมื่อถามว่า ได้ประเมินท่าทีของกัมพูชาอย่างไรว่าจะทำตามข้อตกลงในการประชุม GBC พลโท บุญสิน กล่าวว่า ในความคิดของตนทิศทางน่าจะเป็นไปในทางที่ดี ส่วนการดำเนินการต่อจากนี้ต้องรอให้ พลเอก ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะรักษาการกระทรวงกลาโหม แถลงผลทั้งหมดก่อน ซึ่งตอนนี้ตนก็รอคำชี้แจงเป็นอย่างเป็นทางการ ในสิ่งที่ได้ไปลงนามกัน
พลโท บุญสิน ย้ำว่า ในข้อเสนอ 8 เรื่อง 6 ประเด็น ตนให้ความสำคัญ ทหารไทย ณ ปัจจุบันนี้อยู่ตรงไหนก็ให้อยู่ตรงนั้น คำนึงถึงเรื่องนี้เป็นหลัก ส่วนเรื่องอื่นๆ ถือเป็นเรื่องปกติที่ต้องพูดคุยกัน เช่น การหยุดยิงซึ่งเราก็ได้พูดคุยกันอยู่แล้ว และสถานการณ์ต่อจากนี้ก็ได้เน้นย้ำให้ทหารหน้าแนวตั้งอยู่ในความไม่ประมาท และตรึงกำลังไว้ตลอด เรื่องแผ่นดิน ไม่สามารถคุมได้ด้วยเครื่องมือ ต้องใช้คนเฝ้า เมื่อเปรียบเทียบกับท่าทีขอบกัมพูชาแล้ว เราจะต้องประกบไว้แบบนี้
เมื่อถามถึงกรณีกองกำลัง BHQ หรือองครักษ์พิทักษ์ฮุนเซน สายลับของกัมพูชาที่เข้ามาสอดแนมในไทย และมีการจับกุมได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ พลโท บุญสิน กล่าวว่า เราก็ต้องสืบสวนต่อไปตามขั้นตอนว่าข้อเท็จจริงคืออะไร ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง ซึ่งทุกพื้นที่ตนไม่ประมาท และได้เรียนผู้ว่าราชการทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือ กอ.รมน.จังหวัด ให้มีความตื่นตัวและเฝ้าระวังร่วมกัน
เมื่อถามว่า คนที่สามารถจับกุมได้ที่จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันได้หรือไม่ว่ามาจากกองกำลัง BHQ พลโท บุญสิน กล่าวว่า รอการชี้แจงจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมยืนยันว่า ทหารหน้าแนวมีขวัญและกำลังใจดีพร้อมปกป้องอธิปไตย เนื่องจากได้รับแรงสนับสนุนจากประชาชน
ทั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ 2 ยืนยันว่า สถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้กังวลอะไร หากคุยกันเข้าใจก็ไม่มีอะไร แต่หากคุยกันแล้วไม่เข้าใจก็พร้อมปกป้องอธิปไตยของเราต่อ
ทาง พลเอก ณัฐพล ระบุว่า กัมพูชาได้แสดงความจริงใจในระดับหนึ่ง ส่วนทางทหารได้ประเมินความจริงใจหรือไม่ พลโท บุญสิน กล่าวว่า ก็ประเมินอยู่แต่เราไม่ประมาท แต่อย่างไรก็ตามเราต้องมีความจริงใจก่อน
เมื่อถามถึงกรณีที่สมเด็จฮุนเซน โพสต์ข้อความไม่อยากให้ไทยใช้ F-16 ในการปฏิบัติการ และขอร้องนานาชาติไม่ให้ขายเครื่องบินรบให้กับไทย พลโท บุญสิน กล่าวว่า เป็นเรื่องของเรา เขาขอ ไม่ให้ใช้ก็ไม่เป็นไร แต่เราจะใช้เพื่อปกป้องอธิปไตยของเรา
ส่วนข่าวการลอบสังหารสมเด็จ ฮุนเซน และ ฮุน มาเนต นั้น เป็นข่าวที่ออกมาจากสื่อของกัมพูชา เราไม่ได้ปฏิบัติอยู่แล้ว