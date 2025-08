นิทรรศการมีชีวิต FAKE OR FRESH? ลุยสร้างความรู้ “เซนต์คาเบรียล ใช้ประสบการณ์จริงจุดประกายความคิดเยาวชน

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว จัดกิจกรรมนิทรรศการสัญจร “FAKE OR FRESH? – MY LIFE EXHIBITION” ภายใต้โครงการ “รู้ทันสื่อ รู้ทันภัย ป้องกันเยาวชนไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า” เยาวชนเลือกได้ ดูออก โดยมีผู้บริหาร ครู นักเรียน และภาคีเครือข่ายเข้าร่วมกิจกรรมภราดา ดร.สุรกิจ ศรีสราญกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์คาเบรียล กล่าวว่า โรงเรียนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดนิทรรศการในกิจกรรม “FAKE OR FRESH?” ซึ่งเดินสายมาแล้วในโรงเรียนต่าง ๆ ของกรุงเทพฯ ถือเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างเกราะป้องกันให้กับนักเรียนในยุคดิจิทัลที่เทคโนโลยีมีบทบาทในชีวิตประจำวันอย่างมาก“หลายครั้งเราคิดว่าเรารู้มากจากโลกออนไลน์ แต่จริง ๆ แล้วอาจถูกชี้นำโดยอัลกอริธึม และเนื้อหาที่ไม่ปลอดภัย เช่น การโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า กิจกรรมวันนี้จึงมีคุณค่ามาก เพราะช่วยให้นักเรียนรู้เท่าทัน เข้าใจพิษภัย และเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตของตนเอง” ภราดา ดร.สุรกิจ กล่าวนพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า นิทรรศการมีชีวิตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงกิจกรรมให้ข้อมูล แต่เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ช่วยให้นักเรียนได้ตัดสินใจภายใต้ข้อมูลที่ถูกต้อง โดยเฉพาะในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้า ที่ปัจจุบันพบว่าเยาวชนมีแนวโน้มใช้เพิ่มขึ้นอย่างน่ากังวล“เด็กยุคใหม่มีเสรีภาพในการเลือก แต่เราต้องช่วยให้เขามีข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อจะได้เลือกสิ่งที่ดีต่อสุขภาพ ไม่เพียงแต่ตนเอง แต่ยังสามารถถ่ายทอดต่อเพื่อน ครอบครัว และสังคมรอบตัวได้ด้วย” นพ.ไพโรจน์ กล่าวนพ.ไพโรจน์ กล่าวอีกว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่ใช่เรื่องเท่หรือปลอดภัยอย่างที่หลายคนเข้าใจผิด เพราะมีสารเคมีอันตรายจำนวนมาก และยังเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้สารเสพติดรูปแบบอื่น ๆ การจัดนิทรรศการเชิงประสบการณ์จึงช่วยให้เด็กสัมผัสได้ และเกิดแรงบันดาลใจในการเลือกเส้นทางชีวิตที่ปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายของ สสส. ในการสร้างสังคมสุขภาวะ ปลอดบุหรี่ อย่างยั่งยืนขณะที่ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร ประธานมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว กล่าวว่า นิทรรศการนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้าง “ภูมิคุ้มกันทางความคิด” ให้กับนักเรียน ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่เข้าถึงง่าย สนุก และสะท้อนความจริงจากชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่กำลังแทรกซึมในกลุ่มเยาวชน และจากข้อมูลจากการสำรวจของมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวที่เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการพบว่า นักเรียนจำนวนมากเคยเห็นหรือสัมผัสบุหรี่ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิด และแม้บางคนอาจเคยลองสูบ แต่หลายคนก็ได้ตระหนักและเปลี่ยนความคิดจากการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงพลังของการสื่อสารที่เหมาะสมกับวัยและบริบท“เราออกแบบนิทรรศการให้มี 3 ฐานการเรียนรู้ ให้นักเรียนได้ตั้งคำถาม วิเคราะห์ข้อมูล เปรียบเทียบข้อเท็จจริงระหว่างโลกจริงกับโลกออนไลน์ แล้วเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสุขภาวะของตัวเอง” พญ.พรรณพิมล กล่าวพญ.พรรณพิมล กล่าวทิ้งท้ายว่า เป้าหมายการดำเนินกิจกรรมไม่ใช่แค่ให้นักเรียนรู้เท่าทัน แต่ยังเขายังเป็นกำลังสำคัญที่จะเป็นคนสื่อสารบุหรี่ไฟฟ้าที่เป็นอันตรายไปยังคนใกล้ตัวไปยังครอบครัวไปยังชุมชนและร่วมกันผลักดันให้เป็นสังคมสุขภาวะร่วมกันอย่างแท้จริง พร้อมย้ำว่า “การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการรับรู้ เข้าใจ และลงมือทำร่วมกัน”ทั้งนี้ นิทรรศการ “FAKE OR FRESH? – MY LIFE EXHIBITION” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของโครงการ “รู้ทันสื่อ รู้ทันภัย ป้องกันเยาวชนไทยจากบุหรี่ไฟฟ้า” โดยความร่วมมือระหว่าง สสส. มูลนิธิเครือข่ายครอบครัว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดให้กับเด็กไทยในยุคที่ภัยจากการตลาดบุหรี่ไฟฟ้าแฝงตัวอยู่ทุกพื้นที่