ฝ่ายพัฒนากำลังคน BDI เดินหน้าจัด IBDAP2025 ต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 เปิดพื้นที่เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

วันนี้(4 ส.ค.)สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) หรือ BDI โดยฝ่ายพัฒนากำลังคน จัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ (The 6th International Conference on Big Data Analytics and Practices) หรือ IBDAP2025 ระหว่างวันที่ 1–3 สิงหาคม 2568 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดย รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้งบรรยายในหัวข้อ Data Integration and Intelligence Platform (DII)IBDAP2025 เดินหน้าต่อเนื่องเข้าสู่ปีที่ 6 มุ่งเปิดพื้นที่เวทีประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้าน Big Data, AI และ Machine Learning พร้อมคัดเลือกบทความวิจัยคุณภาพจำนวน 49 บทความ จากนักวิจัยทั่วโลก ทั้งฟิลิปปินส์ บังกลาเทศ อินเดีย มาเลเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา โอมาน ยูเครน และประเทศไทย ซึ่งบทความทั้งหมดจะได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลวิชาการระดับโลก IEEE Xplore เพิ่มโอกาสต่อยอดผลงานในระดับสากลภายในงานมีการบรรยายหัวข้อสำคัญจากผู้เชี่ยวชาญ อาทิ หัวข้อ Challenges and Common Pitfalls in Health Data Analysis and Health Informatics โดย รศ.นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหัวข้อ Data-Driven Smart Agriculture: Applications and Impacts in Northern Thailand โดย ผศ.ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Practical Workshop: Reimagining Thai Local Wisdom through Generative AI with ChatGPT and Google Gemini โดย ผศ.ดร.พฤทธิ์ พุฒจร สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในส่วนของผลงานวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกสะท้อนถึงความหลากหลายทางเทคโนโลยี และการประยุกต์ใช้งานจริง เช่น ผลงานวิจัยทางด้าน AI Robotics ในภาคการเกษตร, การตรวจจับเหตุการณ์แบบเรียลไทม์จาก Twitter ในกลุ่มผลงานวิจัยทางด้าน Transfer Learning มีงานที่ประยุกต์ใช้กับการตรวจจับการทุจริตในธุรกิจประกันภัย ในขณะที่กลุ่มผลงานวิจัยทางด้าน Bioinformatics, Education และ Environment จะเป็นการนำเสนอการใช้ AI ในการวิเคราะห์สารพันธุกรรม การวิเคราะห์การเรียนรู้ของนักศึกษา และการตรวจจับควันไฟป่าแบบเรียลไทม์ ตามลำดับ และหนึ่งในผลงานที่น่าสนใจคือผลงานจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ที่นำเสนอผลงานวิจัยหัวข้อ Deep Transfer Learning for Automated Waste Image Classification ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนไทยในการประยุกต์ใช้ AI เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งนอกจากจะเป็นตัวอย่างของการน้อมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับโจทย์จริงแล้ว ยังสะท้อนถึงการเปิดพื้นที่ให้นักวิจัยรุ่นเยาว์ได้แสดงศักยภาพบนเวทีวิชาการระดับนานาชาติอย่างแท้จริง งาน IBDAP 2025 จึงไม่เพียงเป็นเวทีรวบรวมผลงานคุณภาพจากทั่วโลก แต่ยังเป็นแรงผลักดันสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมนวัตกรรม และขยายเครือข่ายนักวิจัยด้าน Big Data และ AI ให้เติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต