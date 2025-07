ไทยพบหารือทวิภาคีเยอรมัน กระชับความร่วมมือด้านพื้นที่ชุ่มน้ำ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2568 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วยนายโอภาส ถาวร รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ รองหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ำ ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน ได้พบหารือทวิภาคีกับ Dr. Jochen Gebauer อธิบดีกรมการอนุรักษ์ธรรมชาติ การใช้ธรรมชาติอย่างยั่งยืน และการปกป้องสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติ ประเทศเยอรมนี ณ เมืองวิคตอเรีย ฟอลส์ สาธารณรัฐซิมบับเว ในห้วงการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 15 (15th Meeting of the Convention on Wetlands : COP15) เพื่อกระชับความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และแนวทางการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นฐาน (Nature based Solutions - NbS) การประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และโอกาสในการดำเนินโครงการร่วมกันระหว่างไทยและเยอรมนี เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และยกระดับการดำเนินงานด้าน NbS ให้เป็นกลไกสำคัญในการรับมือกับวิกฤตสภาพภูมิอากาศ โดยไทยได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในยุคที่วิกฤตภูมิอากาศส่งผลกระทบในทุกมิติ พร้อมแสดงความยินดีที่ประเทศไทยและเยอรมนีสามารถร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมและชุมชนในระยะยาว