“ผบ.ทบ.” ต้อนรับผู้ช่วยทูตทหารจีน เสริมสัมพันธ์กองทัพ หนุนเจรจาไทย-กัมพูชาคลี่คลายปัญหาเขตแดน

ผบ.ทบ. หารือผู้ช่วยทูตทหารจีน กระชับความร่วมมือทางทหารไทย–จีน ย้ำจุดยืนไทยแก้ปัญหาเขตแดนกัมพูชาด้วยสันติวิธี ไม่ต้องการขยายความขัดแย้งฝ่ายจีนหนุนเจรจาผ่านกลไกทวิภาคี หวังคลี่คลายสถานการณ์ชายแดนอย่างสงบเมื่อวันที่ 23 ก.ค.68 พลเอก พนา แคล้วปลอดทุกข์ ผู้บัญชาการทหารบก ให้การต้อนรับ พลตรี จาง หลินหง ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือข้อราชการกับผู้บัญชาการทหารบก ณ ห้อง จปร.ชั้น 2 อาคารพิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ ภายในกองบัญชาการกองทัพบกในการหารือข้อราชการพล.อ.พนา ได้แสดงความยินดีในโอกาสที่ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยเข้ารับตำแหน่งถึงความร่วมมือทางทหารระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีพัฒนาการที่ดีตลอดมา รวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับผู้นำเหล่าทัพ และมีการหารือเกี่ยวกับการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Cobra Gold ในโครงการช่วยเหลือประชาชน (Humanitarian Civic Assistance- HCA) ด้านการบรรเทาสาธารณภัย Humanitarian Assistance and Disaster Relief (HA/DR) ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน มีประสบการณ์และมีขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งการฝึกผสมรหัส STRIKE ระหว่างหน่วยรบพิเศษไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งในยุคปัจจุบันที่มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี อาจคาดหวังให้มีการขยายขอบเขตการฝึก โดยเฉพาะการใช้อากาศยานไร้คนขับและหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้กองทัพบกไทย-กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน มีการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนที่นั่งการศึกษาในหลักสูตรต่างๆ อาทิ หลักสูตรเสนาธิการทหารบก, หลักสูตรนักเรียนนายร้อย, หลักสูตรด้านภาษา, Cyber Security และหลักสูตรรวบรวมพิเศษและวิเคราะห์ข่าว (Intelligence Gathering and Analysis Course) ทั้งนี้มีการหารือเพื่อผลักดันให้มีการสนับสนุนเพิ่มเติมที่นั่งศึกษาโรงเรียนทหารยานเกราะสำหรับนักเรียนนายร้อย เพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับกองทัพบกไทยอีกทั้งยังมีการกล่าวถึงความร่วมมือด้านต่างๆ ครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ, การประชุมแลกเปลี่ยนข่าวกรองระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน อันเป็นประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์ทางการทูตมาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี และมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในทุกด้าน และคาดหวังว่าอนาคตทั้งสองประเทศจะมีความร่วมมือระหว่างกันอย่างต่อเนื่องสำหรับสถานการณ์ชายแดนไทย - กัมพูชา กองทัพบกได้ยืนยันจุดยืนในการแก้ไขสถานการณ์ด้วยสันติวิธี ซึ่งจากการพูดคุยกับและแถลงการณ์ผ่านรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ผ่านมากองทัพบกไทยขอขอบคุณรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้าใจสถานการณ์ว่าไทยเป็นประเทศที่รักสันติและไม่ต้องการขยายความขัดแย้ง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ความขัดแย้งที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน เกิดจากการกระทำการยั่วยุ อ้างสิทธิ์เชิงสัญลักษณ์ และการวางทุ่นระเบิดในพื้นที่เขตแดนไทยโดยฝ่ายกัมพูชา ซึ่งถือเป็นการขัดต่ออนุสัญญาออตตอตตาวา ส่งผลให้กำลังพลไทยบาดเจ็บ 3 ราย ทั้งนี้ ฝ่ายสาธารณรัฐประชาชนจีนหวังว่าทั้งสองประเทศจะสามารถเจรจาผ่านกลไกทวิภาคีที่มีอยู่ ได้แก่ คณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย - กัมพูชา (Joint Boundary Commission - JBC) คณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทย - กัมพูชา (General Border Committee - GBC) และคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาค (Regional Border Committee - RBC) เพื่อช่วยคลี่คลายสถานการณ์ความยัดแย้งที่เกิดขึ้นโดยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยยืนยันว่าจะนำข้อความและผลการสนทนาในวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนรับทราบต่อไป