“นฤมล“ ถกผู้บริหาร Google for Education หนุน AI-Chromebookครูไทย ลดงานเสริมนวัตกรรมเรียนรู้

วันนี้ (23ก.ค.) ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) อนุญาตให้ ผู้บริหาร Google for Education และทีมงาน นำโดยนายสก็อต หว่อง ผู้บริหารโครงการด้านการศึกษาของ Google ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และนางสาวจารุณี สินชัยโรจน์กุล ผู้บริหารโครงการด้านการศึกษา Google for Education เข้าพบเพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดีในวาระที่ท่านดำรงตำแหน่ง รมว.ศธ.รวมทั้งหารือเกี่ยวกับการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องวชิราวุธ ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการขอขอบคุณ Google for Education ที่มีความตั้งใจและสละเวลามาหารือร่วมกันในวันนี้ จากที่ผ่านมาทราบว่า Google for Education เคยมีความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการบางส่วนแล้ว ซึ่งอยากฝากให้ทำต่อไป อย่างไรก็ดี ในส่วนของความร่วมมือใหม่ ๆ ต้องฝากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้หารือร่วมกับทีม Google ว่าจะสามารถกำหนดขอบข่ายการดำเนินงานร่วมกันในประเทศไทยได้อย่างไร ซึ่งแต่ละโรงเรียนและพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน อาทิ ด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และงบประมาณด้านนางสาวจารุณีฯ ผู้แทน Google for Education กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ Google for Education ได้ร่วมมือกับคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาววิทยาลัย ในการออกแบบการใช้ Generative AI เป็นตัวช่วยลดภาระงานและประหยัดเวลาการทำงานให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยประสงค์จัดอบรมให้ความรู้เพื่อแนะนำและฝึกใช้เครื่องมือของ Google โดยเฉพาะ Chromebook ในการจัดการสื่อการสอน ลดการใช้กระดาษ ให้คล่องขึ้น โดยผู้เข้าอบรมจะสามารถได้รับเกียรติบัตรผ่านการอบรม ซึ่งหากผ่านความเห็นชอบจาก รมว.ศธ. Google for Education จะนำเสนอโครงการ และหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินโครงการต่อกระทรวงศึกษาธิการในลำดับต่อไป