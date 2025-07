ไบเออร์ไทย แต่งตั้ง ‘บัน ทรินห์’ เป็นกรรมการผู้จัดการคนใหม่ ประจำประเทศไทย

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ประกาศการแต่งตั้ง นายบัน ทรินห์ ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการของไบเออร์ไทย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2568 โดยนายบันจะยังคงดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของไบเออร์ไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อเดือนตุลาคม 2565 ต่อไปการแต่งตั้งนายบัน ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการไบเออร์ไทย สะท้อนถึงความสามารถในการเป็นผู้นำที่โดดเด่น ความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจ และยังตอกย้ำถึงความทุ่มเทในการส่งเสริมการทำงานร่วมกัน นวัตกรรม และแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนเพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ตลอดระยะเวลาการทำงาน นายบันได้สนับสนุนการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเป็นเลิศและความมุ่งมั่นภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องสำหรับการดำรงตำแหน่งใหม่นี้ นายบันจะสนับสนุนพนักงานในการขับเคลื่อนพันธกิจของบริษัทนั่นคือ "ทุกคนมีสุขภาพดี ไม่ขาดแคลนอาหาร" (Health for all, Hunger for none) ซึ่งเป็นความมุ่งมั่นที่ทุกคนในไบเออร์ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติก่อนที่จะย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทยในปี 2565 นายบัน ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านการเงินของไบเออร์ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา รวมถึงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและภาษีของบริษัท AskBio ในรัฐนอร์ทแคโรไลนา สหรัฐอเมริกา