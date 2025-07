“นฤมล”นำ ศธ.ผนึกกำลังกระทรวงเกษตรฯ“เปิดงานคลินิกเกษตรฯ จ.นครศรีฯ เดินหน้าบูรณาการแก้ปัญหาให้ ปชช.

วันที่(18 ก.ค.)ศ.ดร.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เดินทางไปปฏิบัติภารกิจในการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา และติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลด้านการศึกษา ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและข้าราชการ ร่วมคณะเดินทางด้วยโดย ศ.ดร.นฤมล ได้ร่วมพิธีเปิดงานโครงการ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ” เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 จัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยมีนายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(กษ) เป็นประธาน พร้อมด้วยนายอัครา พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยา และประธานที่ปรึกษาพรรคกล้าธรรม เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกว่า 1,000 คน ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 4 อำเภอนาบอน จ.นครศรีธรรมราช ภายในงานจะมีการเปิดคลินิกเกษตรพระราชทาน มีหน่วยงานในสังกัด กษ. และเครือข่ายภาครัฐ-เอกชน รวมกว่า 20 หน่วยงานในโอกาสนี้ ศ.ดร.นฤมล และคณะ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ อาทิ การจัดการศึกษารูปแบบทวิศึกษา การจัดการเรียนการสอน Learn to earn ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และฝึกอาชีพ 108 อาชีพ และการฝึกวิชาชีพระยะสั้นโดย ศ.ดร.นฤมล กล่าวว่า ถือเป็นความร่วมมือระหว่าง กษ.และศธ. ซึ่งในส่วนของศธ. มีการนำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ มาร่วมออกบูธ อาทิ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มีการออกบูธศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center) และฝึกอาชีพ 108 อาชีพ และการฝึกวิชาชีพระยะสั้น ขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีกิจกรรม การหารายได้ระหว่างเรียน และได้ช่วยเหลือ เกษตรกรแก้ปัญหา ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด ยกตัวอย่างเช่น ลำไย ซึ่งสพฐ. ได้ประเมินแล้วว่ามีความต้องการอยู่กว่า 109,000 กิโลกรัม ที่จะช่วยพี่น้องชาวเกษตรกรได้ ถือเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 ซึ่งในอนาคตก็จะมีการทำงานร่วมกับกระทรวงอื่นๆเช่นเดียวกันนอกจากนี้ ศธ.ยังมีการวางแผนเกี่ยวกับการลดภาระครู และแก้ปัญหาหนี้สินครู อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งในสัปดาห์หน้าจะมีการแถลงแนวทางแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรมต่อไป