สถ. โต้ "ฝ่ายการเมือง-รมต." งบกระตุ้น 3.4 หมื่นล. ปัด อบจ.-อบต. "น้ำเงิน" กวาด 700 ล. ยัน "ตู้กดน้ำเย็น" 2.7 พันล. ไม่ใช้ตู้ธรรมดา!

วันนี้ (17 ก.ค.2568) มีรายงานจากระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ได้ออกเอกสาร และ อินโฟกราฟฟิก ชี้แจงกรณีการดำเนินโครงการและขอรับจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภายใต้กรอบวงเงิน 157,000 ล้านบาท ของ อปท.ที่ได้รับการพิจารณาในสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและมีการกระจุกตัวอย่างไม่เป็นธรรม รวมถึงโครงการตามนโยบายรัฐบาล และ อดีต มท.1 "ระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชน"ฉบับแรก แจ้งถึง ข้อกล่าวหา ได้รับงบฯ สัดส่วนที่ไม่เหมาะสมและมีการกระจุกตัวอย่างไม่เป็นธรรม มีใจความสำคัญ สถ.ได้รับข้อเสนอโครงการของ อปท.รวมทั้งสิ้น 5316 แห่ง จำนวน 27,494 โครงการ งบประมาณ 161,950,170,900 บาท ซึ่งเกินกรอบวงเงินในภาพรวมประกอบกับได้รับข้อมูลว่าสำนักงบประมาณให้ความสำคัญกับ โครงการด้านคมนาคม ประมาณ 70,000 ล้านบาท และโครงการด้านน้ำ ประมาณ 40,000 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 110,000 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่จะจัดสรรให้ อปท. ประมาณ 37,000 ล้านบาทสถ.จึงได้พิจารณาคำขอที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนดรวมถึงพิจารณาความครบถ้วนสมบูรณ์ของการบันทึกข้อมูลแบบคำขอในระบบ New e-Budgeting ความพร้อมของแบบรูปรายการ และสถานที่ดำเนินการจึงได้พิจารณากลั่นกรองเสนอคำขอโครงการของ อปท. ให้ มท.รวมทั้งสิ้น 1,876 แห่ง จำนวน 4,826 โครงการ งบประมาณ 34,690,532,600 บาทโดยภาพรวมของข้อเสนอโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจาก รมว.มท.มีจังหวัด ที่มีคำของบประมาณเกิน 500 ล้านบาท มีจำนวนทั้งสิ้น 25 จังหวัด"จ.สุรินทร์ มีคำขอมากที่สุด 100 อปท. 252 โครงการ 2,050,686,100 บาท จ.ภูเก็ต มีคำขอน้อยที่สุด1 อปท. 1 โครงการ 3,527,800 บาท ค่าเฉลี่ยการกระจายตัวทั่วประเทศอยู่ที่ประมาณ 456 ล้านบาท"ส่วนกรณีที่มีการกล่าวว่า บาง อบต.หรือ อบจ.ขออะไรไม่เคยได้เลย บางที่ขอมาได้ 1-3 ล้านบาท แต่ได้ยินว่า พื้นที่บุรีรัมย์ สุรินทร์ได้เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้เป็นร้อยๆ ล้านบาท บางแห่งได้ถึง 700 ล้านบาทชี้แจงว่าได้พิจารณาถึงการกระจายตัวของงบประมาณ และคำขอโครงการต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงบประมาณกำหนด โดยคำนึงถึงโครงการที่มีความพร้อมของข้อมูลแบบรูปรายการ และสถานที่ดำเนินการ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าไม่มี อบต. หรือ อบจ.ใดได้รับงบประมาณถึง 700 ล้านบาทแต่อย่างใดส่วนกรณีที่มีการกล่าวว่าบางพื้นที่เป็น อบต.ขนาดเล็ก ได้รับงบประมาณถึง 60-70 ล้านบาท แต่บางพื้นที่ไม่มีการจัดส่งงบประมาณลงไปเลยนั้นสถ. ได้ตรวจสอบแล้ว คำขอโครงการของ อบต.มีจำนวน 3,521 แห่ง ได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองฯ และมีความพร้อมของข้อมูลแบบรูปรายการ และสถานที่ดำเนินการ จำนวน 1,571 แห่ง ซึ่งมี อบต.ที่ได้รับงบประมาณสูงสุด 169 ล้านบาท เนื่องจากเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวและมีจำนวน อบต.ที่คำขอโครงการไม่ผ่านการพิจารณา จำนวน 1,947 แห่ง เนื่องจากคำขอไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และไม่มีความพร้อมของการบันทึกข้อมูลแบบรูปรายการประกอบการพิจารณา และกรณีข้อมูลคำของบประมาณไม่ตรงกันกับในระบบ New e-Budgeting"สงป.กำหนดให้ อปท. บันทึกข้อมูลในระบบ New e-Budgeting ซึ่งเป็นระบบใหม่และระยะเวลาจำกัด ทำให้ในห้วงระยะที่ต้องบันทึกข้อมูลไม่สามารถใช้งานได้ ข้อเสนอโครงการของ อปท.จึงขาดความสมบูรณ์"ประกอบกับ อปท.ที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรง ได้แก่ อบจ. ทน. ทม. และทต. มีการบันทึกข้อมูลให้แก่สำนักงบประมาณโดยไม่ผ่านการตรวจสอบจาก สถ.ส่งผลให้ข้อมูลไม่ถูกต้องตรงกันดังนั้น สถ.ขอยืนยันว่ากรณีการดำเนินโครงการและขอรับจัดสรรงบประมาณ ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กำหนดแล้วอีกฉบับ สถ. ชี้แจงเป็น อินโฟกราฟฟิก โครงการระบบกรองน้ำสะอาดเพื่อบริการประชาชน ระบุว่า เป็นนโยบายของรัฐบาล และ อดีต มท.1จากการสํารวจตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค. 2568 ถึง 31 มี.ค. 2568 อ้างว่า อปท. มีความต้องการ 25,412 จุด เฉพาะระบบกรองน้ำสะอาดขนาดใหญ่ งบประมาณไม่เกิน 5 แสนบาท 26.1% หรือ 3,351 แห่งอบต. ได้จัดทําคําขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากส่วนกลาง จํานวน 10,055จุด งบประมาณ 2,737 ล้านบาท และ อปท.จะใช้งบประมาณ ปี 2568 ของตัวเอง กรณีงบไม่เพียงพอ ให้ใช้จ่ายเงินสะสม และสนับสนุนจาก อบจ."ขณะนี้ ยังไม่มี การจัดสรรงบประมาณหรือการจัดจ้าง เป็นเพียงการนำเสนอข้อมูล ความต้องการของ อปท. ให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาโครงการเท่านั้น"อินโฟกราฟฟิก ของ สถ. อ้างในส่วนที่ถูกตัดออก.