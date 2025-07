“อิสระ”โชว์วิชั่น ยกระดับสถาบันพระปกเกล้า ให้เป็นผู้นำทางคลังสมองของอาเซียน

วันนี้(15 ก.ค.)นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะว่าที่เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คนใหม่ ได้รับเชิญจากมหาวิทยาลัย Nanyang Technological University (NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์ ปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “The Roles of King Prajadhipok’s Institute (KPI) in Promoting Democracy in Thailand” ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก จากหลายมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เข้าร่วม อาทิ University of Lausanne , Seoul National University, Renmin University of China , Sun Yat-sen University และ Yonsei University นอกจากนี้ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ Nanyang Centre for Public Administration (NCPA) แห่ง NTU ร่วมกับ Professor Liu Hong รองอธิการบดีฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและการศึกษาระดับผู้บริหารของ NCPAในการหารือครั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย การแลกเปลี่ยนนักวิชาการและบุคลากร และการจัดกิจกรรมทางวิชาการ รวมถึงการต่ออายุความร่วมมือที่มีอยู่เดิม เพื่อกำหนดกรอบความร่วมมืออย่างต่อเนื่องและขยายผลในอนาคต