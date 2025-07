รัฐบาลเร่งฉีดวัคซีน HPV ฟรี หญิงไทยกว่า 1 ล้านคนเข้าถึงการป้องกันมะเร็งปากมดลูก

รองโฆษกสธ.เผยรัฐเดินหน้าฉีดวัคซีน HPV ฟรีหญิงไทยกว่า 1 ล้านคน ลดเสี่ยงมะเร็งปากมดลูก สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2

เตรียมขยายครอบคลุมถึงวัย 26 ปี ประหยัดงบกว่าหมื่นล้านบาท



วันนี้( 10 กรกฎาคม 2568 )นายจิรพงษ์ ทรงวัชราภรณ์ รองโฆษกกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า จากนโยบายของ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หัวหน้าพรรคเพื่อไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะในเพศหญิง และมุ่งหวังลดอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูก HPV ได้ประกาศนโยบายให้ผู้หญิงไทยทุกคนได้รับวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกฟรี ซึ่งมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของหญิงไทยเป็นอันดับ 2 รองจากมะเร็งเต้านม พบมากเป็นอันดับ 1 มากกว่ามะเร็งอื่นๆในผู้หญิงไทยในช่วงอายุ 35 ถึง 50 ปี มีผู้ป่วยรายใหม่กว่า 6,000 คนต่อปี เป็นสาเหตุทำให้ผู้หญิงไทยเสียชีวิตเฉลี่ยสูงถึง 7 คนต่อวัน



“สาเหตุเกิดจากไวรัส HPV เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่พบได้บ่อย สามารถส่งผลต่อผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศ และลำคอ ผู้ที่มีเพศสัมพันธ์แทบทุกคนจะติดเชื้อในบางช่วงของชีวิต โดยปกติจะไม่มีอาการส่วนใหญ่ระบบภูมิคุ้มกันจะกำจัดไวรัส HPV ออกจากร่างกาย แต่การติดเชื้อไวรัส HPV ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง อาจจะทำให้เซลล์ผิดปกติเจริญเติบโต ซึ่งกลายเป็นมะเร็งในที่สุด ระยะเริ่มต้นจะไม่ปรากฏอาการใดๆ สามารถตรวจพบมะเร็งปากมดลูกได้จากการตรวจ แปปสเมียร์ Pap Smear ในระยะลุกลามจะมีอาการตกขาว มีกลิ่น มีเลือดออกทางช่องคลอด หรือตกขาวลักษณะคล้ายน้ำคาวปลา ถ้าเป็นมากอาจจะถ่ายปัสสาวะเป็นเลือด หรือมีอาการผิดปกติของระบบขับถ่ายอุจจาระได้ นอกจากนี้มะเร็งอาจจะกระจายไปยังอวัยวะอื่นๆ เช่น ต่อมน้ำเหลือง บริเวณคอ ปอด ตับ และกระดูก การป้องกันการสร้างความตระหนักรู้ของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลและบริการถือเป็นกุญแจสำคัญในการป้องกันควบคุมตลอดช่วงชีวิต การฉีดวัคซีนเมื่ออายุ 9-14 ปี ถือเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงในการป้องกันการติดเชื้อ HPV“นายจิรพงษ์ กล่าว



นายจิรพงษ์ กล่าวอีกว่า จากผลการดำเนินของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้การกำกับดูแลของ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และในฐานะประธานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สปสช. โดยภาพรวมปี 2567 กลุ่มหญิงช่วงอายุ ป.5 ได้รับวัคซีน 2 สายพันธุ์เข็มแรกไปแล้วจำนวน 962,830 คน ส่วนในปีงบประมาณ 2568 สปสช. ได้จัดหาวัคซีน HPV 2 สายพันธุ์เข็มที่ 2 แก่ผู้ที่ได้รับการฉีดเข็มแรกไปแล้วอีกจำนวน 962,830 โดส จากคำแนะนำของ WHO และยังสั่งซื้อวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ชนิดฉีดเข็มเดียว เพิ่มเติมจำนวน 759,217 โดส ขยายฐานการฉีดวัคซีนในหญิงไทยครอบคลุมช่วงอายุ 11 ถึง 20 ปี



ทั้งนี้ นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รายงานผลการดำเนินงานการฉีดวัคซีน HPV เข็มที่ 2 ในไตรมาส 3 ไปแล้วจำนวน 635,336 คน และ 183,413 คน เพิ่มเติมสำหรับ HPV 9 สายพันธุ์ พร้อมเร่งขยายบริการฉีดวัคซีนเชิงรุกสู่สถานศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรม kick off ครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2568 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ภายใต้แคมเปญ Equality with Safety : HPV x Condom ให้บริการวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 9 สายพันธุ์ มีกลุ่มเป้าหมายนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ผ่านรูปแบบบริการที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัย ควบคู่กับการรณรงค์การใช้ถุงยางอนามัยในกลุ่มนักศึกษาชาย เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อโรคต่างๆที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์



ขณะที่ นายแพทย์ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีงบประมาณ 2569 กรมควบคุมโรคกำลังปรึกษาหารือกับ สปสช. เล็งขยายการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ให้ถึงช่วงอายุ 26 ปี ซึ่งอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลจำนวนหญิงไทยในช่วงอายุดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคมะเร็งปากมดลูกลดอัตราการเสียชีวิตของหญิงไทย โดยภาพรวมจะประหยัดงบประมาณค่ารักษาของ สปสช. ในโครงการ 30 บาทรักษาทุกที่ โดยต้องจ่ายค่ารักษาราวปีละ 500 ล้านบาทในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก 21,000 รายในปี 67 และแค่ครึ่งปีแรกของปี 68 มีจำนวนผู้ป่วยแล้วทั้งสิ้น 18,000 ราย มากไปกว่านั้นยังเป็นการช่วยลดภาระและเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนซึ่งมีราคาแพงของวัยรุ่นหญิงไทย กรณีไปรับบริการนอกเหนือจากกระทรวงสาธารณสุขจะมีค่าใช้จ่ายการฉีดวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ ถึงเข็มละ 5,000 บาทต่อโดสอีกด้วย