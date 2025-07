"ทักษิณ" ควง "อิ๊งค์" ชมบูธยกระดับอุตสาหกรรมซอร์ฟพาวเวอร์อวดโลก-ดึงรายได้เข้าไทย อุบให้กำลังใจ

เมื่อวันที่ (9 ก.ค.) ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังโชว์วิสัยทัศน์ “Crafting the Future: From OTOP to ThaiWORKS and Beyond” ในงาน“SPLASH – Soft Power Forum 2025” นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ พร้อมน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และรมว.วัฒนธรรม และครอบครัวชินวัตร เดินชมบูธกิจกรรมต่างๆ แสดงพลังซอฟพาวเวอร์ไทยแต่ละด้าน ที่นำไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ อาทิ บูธภาพยนตร์ มวยไทย โดยนายพิมล ศรีวิกรม์ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย มอบนวมให้นายทักษิณ และน.ส.แพทองธาร คนละหนึ่งคู่ เป็นที่ระลึก บูธดนตรีผสมผสานเพลงไทยเพลง ชม THAI FOOD PAVILION นำเสนอ “Thai Cuisina” ศูนย์รวมร้านอาหารไทย 4 ภาค และซูเปอร์มาร์เก็ตสินค้าไทยในต่างประเทศ นำอาหารไทยยกระดับไปสู่สากล ซึ่งนายทักษิณให้คำแนะนำเชฟในการพัฒนาและยกระดับอาหารไทย ก่อนชมบูธอัญมณีไทยทั้งนี้ระหว่างชมบูธกิจกรรม นายทักษิณ ได้ถ่ายรูปกับแฟนคลับเป็นระยะ และใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมง ก่อนเดินทางกลับผู้สื่อข่าวสอบถามนายทักษิณ ว่า ได้ให้กำลังใจนายกฯหรือไม่ ซึ่งนายทักษิณ ยิ้มโดยไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างนานทักษิณ ชมบูธกิจกรรมงาน SPLASH – Soft Power Forum 2025” ได้มีแฟนคลับได้นำหนังสือ “คิดอย่างทักษิณ ชินวัตร Leader of Asia“ ซึ่งพิมพ์ครั้งที่สอง มาให้นายทักษิณเซ็นด้วย โดยแฟนคลับคนดังกล่าวมีอาการดีใจพร้อมระบุว่า ตนเก็บหนังสือเล่มนี้มานานแล้ว