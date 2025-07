สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ เชิญร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ IBDAP 2025 แลกเปลี่ยนความรู้ เผยแพร่ผลงานวิจัย Big Data และ AI

สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่(องค์การมหาชน) (BDI) เตรียมจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการประยุกต์ใช้ The 6th International Conference on Big Data Analytics and Practices (IBDAP2025) ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นเวทีสำคัญที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ การเผยแพร่ผลงานวิจัย ด้าน Big Data และ AI ตลอดจนสร้างเครือข่ายกับนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญชั้นนำในวงการระดับโลกโดยวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จะพบกับการบรรยายหัวข้อสำคัญมากมาย ซึ่งจะเป็นการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ รศ. ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการสถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (BDI) จะมาบรรยายในหัวข้อ Data Integration and Intelligence Platform (DII) / รศ. นพ.วชิรนันท์ ศิริกุล อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับหัวข้อ Challenges and Common Pitfalls in Health Data Analysis and Health Informatics และหัวข้อ Data-Driven Smart Agriculture: Applications and Impacts in Northern Thailand บรรยายโดย ผศ. ดร.วัชรพงศ์ นรพัลลภ อาจารย์ประจำภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และในวันที่ 2 สิงหาคม 2568 ยังมีกิจกรรมที่ไม่ควรพลาด คือ Practical Workshop: Reimagining Thai Local Wisdom through Generative AI with ChatGPT and Google Gemini โดย ผศ. ดร.พฤทธิ์ พุฒจร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและการสร้างภาพเคลื่อนไหว สำนักวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลประยุกต์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งจะเป็นการบรรยายเป็นภาษาไทย โดยกิจกรรมนี้จะรับจำนวนจำกัด เพียง 40 ที่นั่งเท่านั้น(ขอสงวนสิทธิ์ตามลำดับการลงทะเบียน)ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่: https://bit.ly/IBDAP2025_Workshop นอกจากนี้ ในช่วงบ่ายทั้ง 2 วันของงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ IBDAP 2025 จะเป็นการนำเสนอบทความวิชาการ จากนักวิจัย นักวิชาการทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย