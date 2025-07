“สมศักดิ์” มอบรางวัลนวดไทย-สปาพรีเมียม ดันไทยขึ้นแท่นศูนย์กลางสุขภาพโลก! ( Medical & Wellness Hub)

“สมศักดิ์” มอบรางวัลนวดไทยพรีเมียม-ไทยสปาพรีเมียม ชี้ นวดไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพที่ล้ำค่า ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ผลักดันสู่ Medical and Wellness Hubวันที่ 8 กรกฎาคม 2568 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดงาน Wonder Thainess Wellness และพิธีมอบรางวัลนวดไทยพรีเมียมและไทยสปาพรีเมียม ประจำปี 2568 โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายโฆสิต สุวินิจจิต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร้อยเอก นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เข้าร่วม ที่โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่นจังหวัดนนทบุรีโดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า ประเทศไทยมีมรดกทางวัฒนธรรมด้านสุขภาพที่ล้ำค่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งนวดไทย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ จากองค์การยูเนสโก ในขณะเดียวกัน สปาไทย ก็ไม่เป็นสองรองใคร ในด้านบริการที่มีคุณภาพ โดดเด่นด้วยอัตลักษณ์ความเป็นไทย พร้อมศาสตร์แห่งการบูรณาการภูมิปัญญาไทยและสมุนไพร ตนจึงมีความยินดี ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “Wonder Thainess Wellness” และพิธีมอบรางวัลนวดไทยพรีเมียม และไทยสปาพรีเมียม ประจำปี 2568“โดยจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทย ได้พัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน และอัตลักษณ์ที่ชัดเจน ของบริการสุขภาพแบบไทย เพื่อยกระดับสู่ระดับสากล ซึ่งผมขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลนวดไทยพรีเมียม และไทยสปาพรีเมียม โดยเป็นเครื่องหมายแห่งความสำเร็จ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ทุ่มเท และใส่ใจในคุณภาพและมาตรฐานบริการ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงขอให้ช่วยกันทำงาน เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็น Medical and Wellness Hub ต่อไป” รมว.สาธารณสุข กล่าว