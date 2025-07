วธ.ยื่นแล้วเสนอ “ชุดไทย” เป็นมรดกโลก ยูเนสโกเตรียมพิจารณาปี 69 ยันเขมรยื่นจดพิธีแต่งงานไม่รวมชุดไทย

วันที่ 8 กรกฎาคม 2568 นายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยถึงการดำเนินงานของประเทศไทยภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ. 2003(The 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage) ดงนี้การเสนอ “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก จะอยู่ในกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกในปี พ.ศ. 2569 ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี พ.ศ.2567 และเป็นการดำเนินการตามอนุสัญญาของยูเนสโกว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สำหรับข้อกังวลในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับประเทศกัมพูชาเตรียมเสนอ “ประเพณีแต่งงานแบบเขมร”ขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ต่อยูเนสโก เป็นการเสนอมรดกภูมิปัญญาที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นของกัมพูชา และไม่ได้มีการเสนอ “ชุดไทย” หรืออ้างอิงถึงวัฒนธรรมการแต่งกายแบบไทยแต่อย่างใดอย่างไรก็ดี กระบวนการพิจารณาของยูเนสโก มีการตรวจสอบเนื้อหาโดยละเอียด โดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของยูเนสโก ที่ยึดหลักความโปร่งใส ความเคารพซึ่งกันและกัน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งนี้ การที่ประเทศไทยเสนอ “ชุดไทย” ขึ้นทะเบียนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกเพื่อให้ชุดไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ และเป็นการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับโลก ด้วยความภาคภูมิใจภายใต้หลักของความเข้าใจ ความสร้างสรรค์ และการอยู่ร่วมกันอย่างสง่างามของมนุษยชาติ