"ทวี​" โยนจับ "ก๊กอาน" เป็นเรื่องของตำรวจ แต่คดีโกงออนไลน์มีผู้ต้องหาสูงถึง 8 หมื่นคน ต้องจัดการคนอยู่เบื้องหลัง

วันนี้(8 ก.ค.) พ.ต.อ.ทวี​ สอดส่อง​ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม​ กล่าวถึง กรณีการออกหมายจับ​ "KOK AN" ซึ่งเป็นขบวนการคอ​ล​เซ็นเตอร์​ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งคดีเกี่ยวกับการโกงออนไลน์ บัญชีมีสูงมาก มีผู้ต้องขังที่รออยู่ระหว่างการพิจารณาถึง 80,000 คน​ และคนที่ได้รับโทษบัญชีมาอาจจะเป็นเหยื่อด้วยซ้ำ​ การจัดการกับผู้ที่บงการ ผู้ที่อยู่เบื้องหลัง จึงมีความจำเป็น ซึ่งขบวนการคอ​ล​เซ็นเตอร์​ ต่างๆ ในไทยเราปราบปรามได้ แต่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ เราต้องทำตามกฎหมาย และอาจจะมีคดีอื่นๆที่ขยายผลตามส่วนกรณี​ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์บุคคล 19 จุดทลายเครือข่ายนายทุนขบวนการคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติ​ ​"KOK AN" เชื่อมโยง ฐานปฏิบัติการในเมืองปอยเปต​ ประเทศกัมพูชาและสามารถอายัดเงินได้กว่า 27 ล้านบาท​ พ.ต.อ.ทวี ว่า​ เราไม่สามารถที่จะแก้เรื่องขบวนการขบวนการคอลเซ็นเตอร์​ เนื่องจากมีความคล้ายกับเรื่องยาเสพติดเนื่องจากมีฐานการผลิตอยู่ในต่างประเทศ จึงต้องดำเนินการตามพยานหลักฐานบวนการคอลเซ็นเตอร์เมื่อถามต่อว่า​ KOK AN มีความใกล้ชิดกับสมเด็จฮุน​ เซน​ ประธานวุฒิสภากัมพูชาหรือไม่ พ.ต.อ.ทวีกล่าวว่า เราดูตามหลักฐานว่าเป็นผู้กระทำความผิดส่วนการเร่งปราบปรามยาเสพติด​ ว่า เรื่องปัญหายาเสพติด​ ปัญหาใหญ่ของไทยคือยาบ้า ซึ่งไม่ได้ผลิตในประเทศ เราร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศต่างๆ ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นที่ตั้ง หรือเมืองหลวงของยาเสพติดให้มาช่วยกันปราบปราม รวมถึงพืชที่เรายกเลิก ออกจากยาเสพติดคือกัญชา วันนี้รัฐบาลได้ส่งสัญญาณว่าจะมีกฎหมายคุมเข้ม และทุกคนเห็นด้วยว่า กลั่นร่างกฎหมายใช้เวลาเป็นปี เพื่อมีมาตรการคุมเข้ม จึงต้องนำกฎหมายอื่น เช่น กัญชานำมาใช้เพื่อการแพทย์ เพราะเรายังไม่มีกฎหมายห้ามนำกัญชามาจำหน่ายตามท้องถนน เช่นเดียวกับการขายน้ำกระท่อม ซึ่งถือว่ามีความผิด​ ซึ่งได้รับการตอบรับจากทั้งนักวิชาการและประชาชน และที่สำคัญ มีความห่วงใยถึงตัวเลขผู้ที่ต้องเข้าไปบำบัดในเรื่องนี้ซึ่งมีจำนวนสูงมาก หากปล่อยไว้ประชาชนจะอ่อนแอ​พ.ต.อ.ทวี​ ยังระบุอีกว่า ยาเสพติดไม่ใช่ภัยแทรกซ้อน แต่ปัญหาภัยความมั่นคงแห่งชาติ เพราะถ้าคนไทยยังอ่อนแอ​ เต็มไปด้วยคนที่ติดยาเสพติด ก็จะเป็นปัญหาใหญ่