ศาลรธน.แจ้งงดประชุม 1 สัปดาห์ ลุ้น 1 ก.ค.อาจถกรับไม่รับคำร้องถอด "อิ๊งค์" พร้อมสั่งหยุดทำหน้าที่

วันนี้ (23มิ.ย.) สำนักงานศาลรัฐธรรมนูแจ้งว่า ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งในเจ็ดประเทศผู้ก่อตั้งสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและ สถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (The Association of Asian Constitutional Courts and Equivalent Institutions: AACC) และปัจจุบันมีประเทศสมาชิกรวม 21 ประเทศ โดยศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับมอบหมายให้ดำรง ตำแหน่งประธานสมาคมศาลรัฐธรรมนูญและสถาบันเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC) ในระหว่างปี พ.ศ.2566 ถึงปี พ.ศ. 2568 นั้น สัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 23 - 26 มิถุนายน2568 ศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้สานต่อภารกิจการเป็นเจ้าภาพ ด้วยการจัดการประชุมคณะกรรมการสมาชิกสมาคม (Board of Members Meeting - BoMM) ตามข้อบังคับของสมาคมศาลรัฐธรรมนูญเทียบเท่าแห่งเอเชีย (AACC Statue) ข้อ 15 โดยจัดการประชุมในรูปแบบภายใน สถานที่ (On-site) ซึ่งมีประเทศ AACC ที่เข้าร่วม ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐทูร์เคีย สาธารณรัฐอุซเบกิสถาน และ การประชุมรูปแบบออนไลน์ (Online) จากประเทศสมาชิก AACC อื่น ๆ ณ โรงแรม สยาม เคมปินสกี้ กรุงเทพมหานคร จึงงดการประชุมปรึกษาคดี จำนวน 1 สัปดาห์ โดยจะประชุมปรึกษาคดีในคราวต่อไป ณ วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม 2568ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่การประชุมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเป็นที่สนใจเนื่องจากขณะนี้นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา ได้ยื่นคำร้องของสมาชิกวุฒิสภา36คนขอให้พิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 170 วรรค 3 ประกอบมาตรา 82 ว่า นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกระทำฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคหนึ่ง (4) ประกอบมาตรา 160 (4) และ (5) หรือไม่จากกรณีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฯ ฮุนเซน เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งหากศาลรัฐธรรมนูญประชุมและมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณาวินิจฉัย ก็จะมีการพิจารณาว่าระหว่างพิจารณาคดีจะมีคำสั่งให้นางสาวแพทองธารหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยตามคำขอของประธานวุฒิสภาด้วยหรือไม่